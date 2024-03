Viermal Cantarte in Wangen

Cantarte wird mit insgesamt vier Auftritten bis zur Sommerpause 2024 in Wangen präsent sein, zwei davon auf der Landesgartenschau. Alle Darbietungen stehen unter dem Motto „Nur das Beste“, einer Auswahl aus 14 Jahren Cantarte-Repertoire, die bei den Aufritten aber unterschiedlich zusammengestellt wird. Am Samstag, 27. April 2024 treten Cantarte und die befreundete Corale Quarta Eccedente aus der italienischen Partnerstadt Prato einzeln und gemeinsam auf der Landesgartenschau auf. Das Konzert „CantaQuarta“ beginnt um 16 Uhr auf der Sparkassen-Kulturbühne. Am Samstag, 22. Juni 2024 wirkt Cantarte beim Landesmusikfest in der Wangener Altstadt mit. Das „8. Wangener Gezwitscher“ findet am Samstag, 6. Juli 2024 von 10.30 und 14 Uhr wieder im Innenhof des Hinderofenhauses statt. Beim „Tag der Chöre“ der Landesgartenschau am Sonntag, 7. Juli 2024 ist Cantarte schließlich mit zwei Gruppierungen dabei. Die Erwachsenchöre eröffnen den Event mit um 12.45 Uhr mit „Celebration“ auf der Sparkassen-Kulturbühne. Die Pfefferschoten treten um 15 Uhr mit dem Mitsingkonzertchen „SingSangSong“ auf. Nach den Events verabschiedet sich Cantarte bis 2025 zu seinen Konzerten zum 15.Jubiläum.

