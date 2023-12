Viele Preise gehen nach Bad Wurzach

Am 18. und 19. November fand die Lokalschau der Kleintierzüchter Bad Wurzach in der Grundschule statt.

Hart umkämpft waren bei den Kaninchen die ersten drei Plätze. Denn alle drei hatten genau die gleiche Punktzahl. Somit wurde der Sieger durch spezielle Kriterien ermittelt. 1. Vereinsmeister Kaninchen: Hermann Kienle, 2. VM Jessica Grandl, 3. VM Berthold Frick. Der Landesverbandsehrenpreis ging an Marcel und Franz Dressler, Josef Frick, Daniel Renz und an Jannick Straub. 1. Jugendvereinsmeister: Tim Renz, 2. JVM Marco Renz. Den Leistungspreis der sechs besten Kaninchen der Schau holte sich Jürgen Grandl.

1. VM Geflügel: Erich Angele, 2. VM Andreas Hofmeister, 3. VM Franz Winter. 1. Jugendvereinsmeister Tim Renz, 2. JVM Sarah Winter. Den Landesverbandsehrenpreis holte sich Erich Angele und Rolf Bohner. Den Kreisverbandsehrenpreis errang sich Sarah Winter. Der Leistungspreis Geflügel ging an Andreas Hofmeister.

1. VM Tauben: Josef Rösch, 2. VM Josef Albrecht, 3. VM Anton Endres. Den Leistungspreis der Tauben holte sich Josef Albrecht. 1. Vereinsmeister Voliere: Nunzio D’Elia, 2. VM Sarah Winter, 3. VM Kevin Huyer.

Am 25. und 26. November stand die Kreisschau der Kaninchenzüchter in Berg an. Zehn Kreismeistertitel wurden erreicht. Kreismeister wurden: Hermann Kienle Helle Großsilber, Gerhard Straub Blaue Wiener, Jannick Straub Graue Wiener, Jürgen Grandl Alaska, Tobias Grandl Havanna, Daniel Renz Großchinchilla, Josef Frick Kleinschecken, Josef Frick Farbenzwerge havannafarbig, Berthold Frick Farbenzwerge schwarz, Franz und Marcel Dressler Zwergfuchskaninchen weiss. Jugendkreismeister wurde Marco Renz Zwergwidder blau.

Der Verein Bad Wurzach stellte zudem den ersten Platz bei den Vereinswertungen und Jürgen Grandl erreichte die beste Zuchtgruppe mit vier von insgesamt 600 Tieren. Am gleichen Wochenende fand in Kempten die Voralpenschau statt. Die Geschwister Tim und Marco Renz holten sich beide den Voralpenmeistertitel bei den Kaninchen. Marco hatte noch ein Siegertier und Tim die beste Jugendsammlung. Bei der Landesgeflügelschau konnte sich Erich Angele den Württembergischen Meister holen.

Bei einer Sonderschau in Nürdlingen war Andreas Hofmeister vertreten. Er konnte von elf ausgestellten Tieren elf Preise mit nach Hause nehmen. Unter anderem Bester Show Champion Hahn und Henne. Das zeigt das super Zuchtmaterial aller Züchter des Kleintierzuchtverein Bad Wurzach.