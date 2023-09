Vernissage in der Treppenhausgalerie in Karsee

Ein volles Haus bescherte die Gedächtnisausstellung der beiden erfolgreichen oberschwäbischen Künstler des 20. Jahrhunderts, dem Verein Kunst & Kultur rund um Karsee in der Treppenhausgalerie am Sonntag, 10. September.

Beide tragen den Namen Rudolf Weber. Der Landschaftsmaler Rudolf Weber, geboren 1912 in Ravensburg, lebte nach Krieg und Gefangenschaft in Weingarten, galt es für ihn seine siebenköpfige Familie mit der Kunst durchzubringen. Zuerst gelang es ihm als Graphiker. Schon in frühen Jahren hatte er sein Studium für angewandte Kunst in München und Trier absolviert.

Der künstlerische Durchbruch gelang ihm ab den 60er Jahren, er fand zu seinem eigenen unverwechselbaren Stil, welchem er bis zum Tod 1994 in Vogt–Rohrmoss treu blieb. Zu sehen in dieser Ausstellung gibt es Landschaften, die rein gar nichts mit Oberschwaben oder dem Allgäu zu tun haben, aber alle von Vogt–Rohrmoos inspiriert sind, dort lebte und arbeitete Rudolf Weber über 30 Jahre.

Er benötigte diese einsame Welt für seine Malerei, die irgendwo zwischen romantischem Märchenwald und surrealer Fantasie angesiedelt ist. Manches Bild wirkt wie naive Malerei, wie Hinterglasmalerei, Enkaustik, oder Drucktechnik. Geheimnisvoll ist die Welt des Rudolf Weber — vielen dieser Bilder wohnt ein Zauber inne, so aus der Laudatio von Andrea Weber M. A.

Der Sohn Rudolf Weber, geboren 1939 in Weingarten, hatte ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Mitte der 60er Jahre zog er nach Bad Schachen, wo er sich als Bildhauer mehr und mehr mit „Kunst am Bau“-Projekten einen Namen machte.

Beide Rudolfs wollten die Welt, das heißt das ländlich geprägte Oberschwaben, individuell verschönern und durch ihre Kunst bereichern. In der Karseer Ausstellung überzeugt Weber jun. durchaus als Bildhauer, Zeichner und Grafiker. Die ausgestellten Werke sind meistens Leihgaben und Werke aus dem Nachlass der Familie Weber. Einige sind auch käuflich zu erwerben.

Es gibt interessantes zum Nachlesen über das Leben mit Kunst dieser Beiden Ausnahme Künstler in der Treppenhausgalerie. Öffnungszeiten bis 29. Oktober, Freitag, Samstag, Sonntag/Feiertag von 13 bis 17 Uhr. Führungen am Sonntag, 24. September um 16 Uhr, Samstag, 14. Oktober um 16 Uhr — mit Aperitif drei Euro pro Person. Kontakt über www.skulpturenweg.info.