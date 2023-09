Vereinsmeister des TTC Wangen stehen fest

Die Tischtennissaison 2023/24 steht vor der Tür. Grund genug, die Vorbereitungen mit den Vereinsmeisterschaften abzurunden. Bei tropischer Hitze begrüßte Turnierleiter Philipp Sohler 25 Mitglieder. Die Mannschaftsspieler wurden nach Leistungsstärke in A und B aufgeteilt, die Hobbyspieler spielten „Jeder gegen Jeden“. Nach umkämpften Matches setzte sich Nicole Opitz–Popp mit 4:0 Siegen vor Edmund Schädler durch.

Nach den Vorrundenspielen A und B, bei denen jeweils zwei Fünfergruppen ausgelost wurden, qualifizierten sich die besten vier für die K.O.-Runde.

Spannend das Endspiel in Gruppe B: Lisa Kunert ging zunächst mit 2:0–Sätzen in Führung. Der immens verbesserte Michael Pfister kämpfte sich zum 2:2 zurück, musste aber in der Verlängerung des Entscheidungssatzes eine knappe Niederlage akzeptieren.

Auf hohem Niveau das Endspiel in Gruppe A: Vor zahlreichen Zuschauern setzte sich die Wangener Nr. 1, Simon Kunert, gegen seinen Mannschaftskameraden Philipp Sohler mit 3:1–Sätzen und spektakulären Ballwechseln durch.

Bei den aus beiden Gruppen zusammengelosten Doppeln waren Isabelle Mild/Frank Bächstädt von Michael Pfister/Marcel Kunkel im Endspiel nicht zu bezwingen.