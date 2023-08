Vereinsausflug vom Reit– und Fahrverein Urlau

Am 25. August hat der Reit– und Fahrverein Urlau einen gelungenen Vereinsausflug, nach Kimratshofen in den Aktivstall der Familie Schatz–Natterer, unternommen.

Mit einer wunderbaren Führung in alle Bereiche, einer sehr guten Erklärung warum, was und wie etwas gebaut oder eingerichtet wurde, hat es allen Anwesenden sehr gut gefallen. Im Anschluss an die Führung war ein geselliges Beisammensein mit Häppchen und Getränken. Auch hier wurden durch unsere Mitglieder noch Fragen gestellt, welche durch Familie Schatz–Natterer bereitwillig und sehr freundlich beantwortet wurden. Nach sage und schreibe fünf Stunden sind die letzten Mitglieder vom Hof gefahren. Es war ein lustiger und sehr informativer Abend.

Wir bedanken uns hiermit nochmal bei der Familie Schatz–Natterer für diesen wunderbaren Abend, die investierte Zeit und die Hingabe, durch die unser Ausflug zu einem prima Erlebnis wurde. Wir können nur sagen ein toller Stall.