Verein Ehemaliger Landwirtschaftsschüler Wangen aufgelöst

Am 30. November wurde der Verein Ehemaliger Landwirtschaftsschüler Wangen mit einer letzten Mitgliederversammlung in Leupolz aufgelöst und damit die Aufgaben der landwirtschaftlichen Fachbildung an den neu gegründeten Verein „VLF Leutkirch Wangen“ übertragen. Nach der Eröffnung durch die Ehemaligenkapelle begrüßte der langjährige Vorstand Walter Mohr die Gäste, unter denen sich auch einige ehemalige Lehrerinnen und Lehrer der Wangener Landwirtschaftsschule befanden.

Der Bericht von Geschäftsführer Franz Pfau, der sich krankheitsbedingt entschuldigt hatte, wurde von Vorstand Walter Mohr vorgetragen. Darin wurde auf die durchgeführten Veranstaltungen wie Generalversammlung und Gründungsversammlung in Leupolz, Sommertreffen in Kögelegg und Ehemaligenfahrt an die Mosel zurückgeblickt. Der Leiter des Landwirtschaftsamtes Albrecht Siegel nahm nach seinem Grußwort die Entlastung von Vorstandschaft und Kasse vor und ehrte Vorstand und Kassier für ihre langjährige Tätigkeit. Der geplanten Auflösung des Vereins stimmte die deutliche Mehrheit der anwesenden Mitglieder zu.

Vorstand Walter Mohr wurde anschließend von seinem Stellvertreter Andreas Schneider, Heimenkirch nochmals für seine 40-jährige Tätigkeit geehrt und bekam ein angemessenes Geschenk für seine vier Jahrzehnte als Vereinsvorsitzender.

Zu guter Letzt zeigte Walter Mohr in seinem Rückblick Bilder aus der 100-jährigen Vereinsgeschichte. 1950 wurde die Landwirtschaftsschule Schule in Wangen von den Landwirten mit sehr viel Eigenleistung gebaut. In Spitzenzeiten waren es bis zu 157 Schüler in den Klassen der sogenannten Winterschule. Entsprechend hoch waren auch die Mitgliederzahlen im Ehemaligenverein. Die erste Mädchenklasse für Hauswirtschaft startete 1951. Die schon viele Jahrzehnte gefeierten und sehr beliebten Sommertreffen mit Bergmesse finden seit 2009 in Argenbühl, Kögelegg statt.

Jährlich wird auch ein Ehemaligenheft herausgegeben, in dem über die Vereinsaktivitäten berichtet wird. Seit 2018 werden die beliebten Ehemaligenfahrten von Walter Mohr organisiert. Insgesamt hat der Ehemaligenverein Wangen sehr viele Landwirte mit zahlreichen Fachvorträgen, Lehrfahrten und weiteren Veranstaltungen erreicht. Bedauerlich ist, dass bisher nur etwa die Hälfte der Wangener Ehemaligenschüler dem neuen VLF Leutkirch-Wangen e.V. beigetreten sind.