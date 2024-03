Verbundschüler lernen Leben retten

Es ist in der Zwischenzeit schon fast eine Tradition geworden, dass Dr. Michael Laupheimer, Notarzt, Anästhesist und Intensivmediziner, für einen Vormittag die 7er auf ein spannendes und sehr wichtiges Thema mitnimmt: „Was machte ich, wenn plötzlich jemand umkippt und leblos auf der Straße liegt?“. Zuerst erhielten die 7er einen kurzen Vortrag über die Abläufe des Herz-Kreislauf-Systems. Anhand einer Puppe demonstrierte er die richtige Vorgehensweise beim Auffinden einer leblosen Person und die Schüler lernten die wichtigen drei Schlagworte: PRÜFEN - RUFEN - DRÜCKEN. Anschließend durften die 7er selber ihr neu erlerntes Wissen mit Unterstützung durch engagierte Schulsanitäter der Verbundschule und den verantwortlichen Lehrkräften Sebastian Müller, Ralf Groß, Raphael Kathan und Caroline Dieing ausprobieren. Zum Abschluss stand die Challenge an, dass jeder Schüler eine Minute mit passender rhythmischer Musik die Wiederbelebung übt. Dabei merkte der ein oder andere schnell, dass Minute verdammt lang, anstrengend, aber so wichtig sein kann - die 7er ließen sich nicht unterkriegen und sind für den Ernstfall nun so geschult, dass sie ein Menschenleben retten können.

