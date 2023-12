VdK Wangen Jahresabschlussfeier

Am Samstag, 18. November, feierte der VdK-Ortsverband Wangen seine traditionelle Jahresabschlussfeier. Der 1. Vorsitzende Hans-Jürgen Hartinger begrüßte bekannte und neue VdK-Mitglieder sowie als Gäste die Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Hannelore Sieling, sowie den Wangener OB Michael Lang. Anschließend berichtete er von den Aktivitäten des Ortsverbandes des abgelaufenen Jahres. Ein Aufruf zum Mitgestalten im VdK, eine Einladung zu den monatlichen Stammtischabenden und die Vorstellung des OV-Programms 2024 folgten. Der VdK-OV Wangen hat aktuell 462 Mitglieder.

Zwischenzeitlich konnten die Gäste Kaffee und Christstollen genießen. Der gesamte Nachmittag wurde - zwischen Vorträgen und Pausen - durch zwei Schülerinnen, mittels Akkordeon und Querflöte, mit vorweihnachtlichen Liedern zum Mitsingen und Mitsummen musikalisch begleitet. Traditionell las auch Frau Güntner wieder eine besinnliche Weihnachtsgeschichte.

Die VdK-Kreisvorsitzende Frau Hannelore Sieling informierte über Themen im VdK. Der Kreisverband zählt über 6000 Mitglieder. Mit über zwei Millionen Mitgliedern ist der VdK größter Verein Deutschlands. Sie wies darauf hin, dass der VdK Hilfestellungen bei sozialen und wirtschaftlichen Problemen anbietet. Eine Bitte um gemeinsames Gestalten und den Zusammenhalt in Familie, Freundeskreis und in der VdK-Gemeinschaft ist eine Herzenssache. Hinweis auf die Verwendung der Mitgliedsbeiträge und ein Dank an die Verantwortlichen im VdK OV Wangen schlossen den Beitrag ab.

OB Michael Lang lobte den Zusammenhalt in der VdK-Gemeinschaft. Sie sei beispielhaft für die Begleitung und Unterstützung kranker, hilfsbedürftiger und alter Menschen. Er warb für ein Miteinander von geflüchteten Menschen und um diesen eine Perspektive zu geben. Mit einem kurzen Abriss über die Landesgartenschau 2024, sowie der Bitte mitzumachen und als Gastgeber für Wangen zu werben, endete sein Vortrag.

Der Nachmittag endete mit einem gemeinsamen Essen. Die Kosten für die Speisen und Getränke wurden vom VdK Wangen gesponsert.

Es war ein gelungener Nachmittag mit vielen Informationen und der Möglichkeit von interessanten Gesprächen zwischen den Gästen. Der Vorsitzende H.-J. Hartinger dankte den Mitstreitern im Vorstandsteam und den Helfern, die diesen Nachmittag ermöglicht haben. Auch dem Team der Praßbergsiedler, unter Leitung von Gerda Sorg, sei für die Bewirtung gedankt.