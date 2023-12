Ursula Poznanski mit „Oracle“ am RNG!

Die erste Anfrage an den Loewe-Verlag für eine Lesung in Wangen stellte Heidi Schubkegel am 14. November 2018 - auf den Tag genau fünf Jahre später ist es wahr geworden: Ursula Poznanski kommt ans Wangener Rupert-Neß-Gymnasium (RNG), um ihr neues Buch vorzustellen.

Die Lesung wurde für alle Klassen 9 und 10 von der Mediathek angeboten und fand im großen Kinosaal statt. Knapp 200 Schülerinnen und Schüler erlebten so einen großartigen Vormittag, nach dem es schwer war, wieder in den gewohnten Schulalltag mit Nachmittagsunterricht zurückzufinden. Dafür steht der Bericht des Schülers Fritz K., der live dabei war:

Am 14. November hatten wir im Kino das Vergnügen, Ursula Poznanski persönlich zu erleben, die uns Auszüge aus ihrem neuesten Buch „Oracle“ vorlas. Diese bemerkenswerte Autorin ist nicht nur für „Oracle“ bekannt, sondern auch für ihren Bestseller „Erebos“, der die Leserinnen und Leser weltweit fasziniert hat.

Mit ihrer warmen und einladenden Stimme zog Ursula Poznanski uns mühelos in die Tiefen ihrer Geschichte. Die halbstündige Vorlesezeit verging wie im Flug, während wir gespannt ihren Worten lauschten. Später, als sie unsere Fragen beantwortete, zeigte sie sich als zugängliche Gesprächspartnerin und vermittelte uns mit ihrer unkomplizierten Art ein tieferes Verständnis für ihre Werke.

Ursula Poznanski beeindruckte nicht nur als Autorin, sondern auch als bodenständige Persönlichkeit, die ihre Begeisterung für Bücher und Geschichten mit uns teilte.