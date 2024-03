Unterwegs mit dem Esel Elias auf einem Rundweg mit elf Stationen

Die Idee, die Ostergeschichte „niederschwellig, kindgerecht und auch mit Bewegung“ zu erzählen, ist bereits 2022 in einem Team der Kirchengemeinde St. Martin entstanden. Die Initiatoren waren und sind bis heute Benjamin Sigg (jetzt Pastoralreferent des Dekanats), Claudia Willburger und Petra Wiedemann vom Kinder- und Familienzentrum St. Vinzenz sowie Jugendreferent Dennis Hemer.

Der erste Osterweg entstand so vor zwei Jahren auf der Wilhelmshöhe und 2023 an der Galluskapelle. Dieses Jahr wurde der Rundweg über elf Stationen im Dorfzentrum von Urlau aufgebaut, mit Beginn und Ende an der Pfarrkirche St. Martin.

Dabei wird die spannende Geschichte vom Esel Elias und seinem Freund Damir erzählt, die mittendrin in der Ostererzählung um Jesus und seine Freunde sind. Und so wartet an jedem Haltepunkt eine Ostergeschichte, die über einen QR-Code mit dem Smartphone gehört werden kann.

Bekannte Leutkircher erzählen

Das Besondere daran ist, dass die Geschichten von bekannten Leutkircher Bürgern gesprochen werden, so wie an Station zwei („Elias und Damir brechen auf“) von Walter Braun, an Station sechs („Die rollenden Münzen“) von Carmen Scheich und an der Schlussstation („Jesus lebt“) von Pfarrer Karl Erzberger. Die Rundtour mit der Erlebnis-Hör-Geschichte lohnt sich nicht nur für Kinder und Familien und ist bis einschließlich Sonntag, den 2. Juni, aufgebaut. Der Flyer mit der genauen Beschreibung des Weges liegt am Eingang zur Kirche aus.