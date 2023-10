Tobias Schwägele gibt Leitung des Dorfgasthofs Urlau ab

„Es ist eine Entscheidung für die Familie“, betont Tobias Schwägele. Nach zehn Jahren gibt er die Leitung des Dorfgasthofs Hirsch in Urlau, zu dem auch das neue Genusshotel gehört, ab. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt der 42-Jährige unter anderem, warum das auch für das in dieser Zeit stark gewachsene Unternehmen eine positive Nachricht sei und warum er dem Betrieb weiter eng verbunden bleiben wird.

Außerdem blickt der Gastro-Experte auf die großen Veränderungen in der Branche: herausfordernde Personalakquise, Preissteigerungen und mehr Bürokratie.

Mit der Stube hat alles angefangen

Das Gespräch findet in der alten Gaststube des historischen Dorfgasthofs Hirsch statt. Mit dieser Stube und ihrem durchgelaufenen Holzdielenboden hat vor zehn Jahren alles angefangen. Die Zimmer im Gasthof und im angrenzenden Waschhaus, die Ferienwohnungen und das Hotel sowie der Dorfladen und die Brauerei in der Genussmanufaktur kamen erst später dazu. Zur Eröffnung vor zehn Jahren ‐ am Wochenende wurde im Hirsch groß Geburtstag gefeiert ‐ war nur die Gaststube fertig.

Dass Schwägele den Dorfgasthof, beziehungsweise die dahinter stehende Gesellschaft, auf diesem Weg begleitet, war kurz zuvor noch nicht absehbar. Als ihn sein alter Bekannter Christian Skrodzki, der den Gasthof zusammen mit Alfons Keck umfassend restaurierte, 2012 darauf ansprach, war der Herlazhofer Schwägele gerade Leiter des Parkhotels Stuttgart Messe-Airport.

Heimatverwurzelter Mensch

Ein neues Hotel mit über 200 Zimmern, das er erfolgreich auf den Markt gebracht hat, wie er berichtet. Auch wenn ihm ein Wechsel vom großen Hotel zum Dorfgasthof zuerst nicht sinnvoll erschien, hat er als heimatverwurzelter Mensch seine Unterstützung angeboten, falls mal Rat gebraucht wird.

Noch im Dezember desselben Jahres sei er in diesem Zuge dann zum ersten Mal im Dorfgasthof gewesen, der zu diesem Zeitpunkt eine große Baustelle war. Trotzdem habe er den Charme des Gasthofs gespürt ‐ und dann doch zugesagt, dessen Leitung zu übernehmen.

Klassischer Dorfgasthof alleine reicht nicht

Von Anfang an sei dabei klar gewesen, dass ein klassischer Dorfgasthof alleine nicht reichen wird, dass noch weitere Säulen nötig sein werden. Früh ganz elementar war der Stadl für Events und dann später auch die Gästezimmer im Gasthof, die ab 2014 dazukamen.

Die Zimmer waren auch wichtig, so Schwägele, da durch die Übernachtungsgäste auch unter der Woche im Dorfgasthof Betrieb war. „Davor war hier oft nur am Wochenende etwas los, wodurch auch die Einheimischen nicht gekommen sind ‐ wer trifft sich schon gerne in einem leeren Lokal.“

Ab 2016 Planungen für das Hotel

Bereits 2016 gab es die ersten Planungen für das Hotel. „Zum Glück waren diese 2020 noch vor Corona abgeschlossen, die Verträge unterschrieben und die ersten Ausgaben getätigt. Ansonsten wäre die ,Chance’ groß gewesen, dass das Projekt doch noch zum Erliegen kommt“, blickt Schwägele zurück.

Das im vergangenen Jahr eröffnete Hotel an den Markt zu bringen, war dann die nächste Herausforderung. „Wenn Strukturen mitwachsen, ist das oft schwerer, als von Null neue Strukturen zu etablieren.“ Inzwischen sei die Auslastung gut, betrug zuletzt im August 90 Prozent, so Schwägele. Mit Blick auf das ganze Jahr gebe es aber noch Potenzial nach oben. Mit den Tagungsräumen und den modernen Zimmern seien hier vor allem Firmenkunden im Fokus.

Ein Hoteldirektor wird noch gesucht

Aktuell laufe der Übergabeprozess. Die Arbeit von Schwägele wird vorübergehend auf vier Köpfe aufgeteilt, die von einer Agentur kommen, die sich auf Hotelmarketing, -beratung und -management spezialisiert hat. Mit dieser habe der Gasthof bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet. Gleichzeitig wird aktuell noch ein Hoteldirektor gesucht.

„Es ist gut, wenn nach zehn Jahren frischer Wind hinein kommt. Über die Zeit entwickelt man unweigerlich Scheuklappen. Auch ist es für den Betrieb gefährlich, wenn alles an einer Person hängt“, so Schwägele. Zumal das Unternehmen inzwischen eine Verantwortung für fast 100 Mitarbeiter, inklusive Aushilfen, trägt, der es gerecht werden muss.

Entscheidung für seine Familie

Auch wenn Schwägele überzeugt davon ist, dass die Veränderung gut für den Betrieb ist, war der eigentliche Grund für die reiflich überlegte Entscheidung seine Familie. Seine Frau und die beiden Kinder hätten einfach zu oft das Nachsehen gehabt. Das soll sich ändern.

Dem Dorfgasthof bleibt er als Gesellschafter aber natürlich weiter verbunden, betont Schwägele. Bei Bedarf steht er weiterhin für Rat und Tat zur Verfügung. Aber nicht mehr so wie bisher. Die Gäste selbst würden von der veränderten Struktur nicht viel merken, betont er: „Es wird im Gasthof jetzt nicht plötzlich nur noch asiatische Küche geben.“

Fast 25-jährige Gastro-Erfahrung

Generell habe sich in den vergangenen Jahren in der Gastronomie viel verändert. Ein großes Thema, so der Gastro-Experte mit seiner fast 25-jährigen Erfahrung, sind die Mitarbeiter. Diese sind teurer geworden und es gibt weniger. „Mitarbeiterakquise ist mittlerweile Marketing, man muss die Leute aktiv ansprechen.“ Eine weitere Herausforderung ist die überbordende Bürokratie, etwa durch neue Dokumentationspflichten, erklärt er.

Und natürlich kämpfe auch die Gastronomie mit den steigenden Preisen, die sich auch in der Karte niederschlagen. „Zum Glück wissen die meisten Gäste um den Preisdruck der Gastronomen, weswegen es deswegen bisher noch keine Diskussion gab. Aber der ein oder andere wird sicher nicht mehr so oft kommen“, sagt Schwägele. Gleichzeitig steigen die Ansprüche: „Je höher der Preis, desto genauer wird auf die Qualität geschaut.“

Viel Arbeit für wenig Ertrag

Grundsätzlich, so Schwägele, der seine Ausbildung zum Hotelfachmann im Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp Ofterschwang absolvierte und später noch berufsbegleitend ein Studium zum Hotelbetriebswirt machte, wäre ein Dorfgasthof für sich alleine schwierig. „Das Sterben der Dorfgastronomie hat seine Gründe, das kann man auch bei einer guten fachlichen Ausbildung oft nicht mehr aufhalten.“ Ohne entsprechende Gästezimmer werde es in der Regel schwierig.

Die Gasthäuser auf den Dörfern, die noch funktionieren, haben ein großes Einzugsgebiet, sind über den eigenen Ort hinaus bekannt. Und selbst hier ist dann oft mit dem Generationenwechsel Schluss, erklärt Schwägele. Zu viel Arbeit für vergleichsweise wenig Ertrag.

Sieht Zukunft in der Region

Er selbst möchte auch zukünftig der Gastronomie beziehungsweise Hotellerie treu bleiben. Konkrete Pläne habe er aber ganz bewusst noch nicht gemacht. Das entscheide er in Ruhe zusammen mit der Familie. Grundsätzlich sieht er seine Zukunft in der Region. „Ich fände es toll, wenn später auch meine Kinder Leutkirch als ihre Heimat bezeichnen würden.“

Das Ausland ist damit aber nicht komplett ausgeschlossen. Falls es für die ganze Familie Sinn ergeben würde, etwa für eine bestimmte Zeit, bevor die Kinder in die Schule kommen, könnte Tobias Schwägele sich auch das vorstellen.