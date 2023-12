Rückhaltebecken ist mit Wasser gefüllt

Infolge der Regenfälle der vergangenen Woche wurde Wasser aus der Eschach in das Hochwasser-Rückhaltebecken in Urlau geleitet. Das Luftbild zeigt den „Wasserstand“ vom Freitag, 15. Dezember. Für den Fall, dass das Rückhaltebecken komplett gefüllt ist, läuft das Wasser automatisch in das Taufach-Fetzachmoos. Wann das Wasser der Eschach in das Becken abgeleitet wird, liegt am Abfluss, also der Wassermenge, die die Eschach in einer bestimmten Zeit transportiert. Die Grenze liegt hier bei der Marke von 15 Kubikmetern pro Sekunde. In das Rückhaltebecken passt rund eine Million Kubikmeter Wasser.