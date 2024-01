Die Narren der Region sind glücklich: Am vergangenen Samstag wurden die diesjährigen Fasnetsbälle der Musikkapelle Schloss Zeil unter dem Motto „verliebt, verlobt, verheiratet“ eröffnet. Wie die Vereinsführung in einem Schreiben mitteilt, wurde beim Familiennachmittag das erste Mal das Programm mit Theaterstücken, Musik- und Gesangseinlagen und Tanzvorführungen dem Publikum gezeigt. Auch die Jungmusikanten haben wieder einen Programmpunkt einstudiert, heißt es. Abends fand dann die erste von insgesamt fünf Abendveranstaltungen statt. Nach dem Programm sorgte die „Little Weiler Band“ für gute Stimmung auf der Tanzfläche und auch in den zwei verschiedenen Bars war reger Betrieb bis tief in die Nacht.

Nach dem gelungenen Auftakt freuen sich die Aktiven nun auf die kommenden Wochen, an denen sie ihre Bälle fortführen werden. Getreu dem diesjährigen Motto fragen die Verantwortlichen: „Was gibt es Schöneres, als die fünfte Jahreszeit im Zeichen der Liebe zu feiern?“ Für die Veranstaltung am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr und für den Seniorenball am Samstag, 3. Februar, um 13.30 Uhr sind noch Karten an der Abendkasse oder unter www.mk-schlosszeil.de erhältlich.