Das Land Baden-Württemberg hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 15 Prozent der landesweiten Offenlandfläche dem Biotopverbund zuschreiben zu können. Dafür sind die Kommunen verpflichtet worden, einen Anteil dieser Flächen auf dem Gemeindegebiet für den Biotopverbund zur Verfügung zu stellen.

Für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Leutkirch, Aichstetten und Aitrach wurde 2021 das Büro Sieber Consult damit beauftragt, eine Biotopverbundplanung für die Fläche der drei Gemeinden zu erarbeiten. Kürzlich fand zum aktuellen Stand in Unterzeil eine Informationsveranstaltung statt.

Worum geht es?

Vorab: Worum geht es? Mit Biotopen sind Lebensräume gemeint, die die heimischen Tier- und Pflanzenarten zur Nahrungssuche, als Fortpflanzungsstätten oder auch als Rückzugsgebiete benötigen, erklärt die Landesanstalt für Umwelt.

Der Biotopverbund, also das Verbinden verschiedener Biotope, sei wichtig, damit die Arten zwischen den verschiedenen Räumen wandern und sich genetisch austauschen können. Ein dichtes Netz verbundener Lebensräume - der sogenannte Biotopverbund - sei daher überlebenswichtig für die biologische Vielfalt und eine intakte Natur.

Von 15 Prozent noch weit entfernt

Die Offenlandflächen, um die es dabei geht, sind im Prinzip alle Flächen, die keine Wald- und keine Verkehrs- und Siedlungsflächen sind. Auf Leutkircher Gemarkung sind das, wie auf einer gezeigten Folie des Büros Sieber zu lesen ist, 10.721 Hektar (bei 4871 Hektar Waldflächen und 1905 Hektar Verkehrs- und Siedlungsflächen). Derzeit sind davon 6,65 Prozent Flächen, die zum Biotopverbund zählen. Bis zu den angepeilten 15 Prozent fehlt also noch ein Stück.

In Aitrach (4,67 Prozent bei 1029 Hektar Offenlandfläche) und Aichstetten (2,87 Prozent bei 1672 Hektar Offenlandfläche), mit einer anderen Raum- und Siedlungsstruktur, ist man von dieser Marke noch weiter entfernt.

Jede Maßnahme ist freiwillig. Tanja Wernacher

Im November 2022 wurde bereits die Öffentlichkeit in einer ersten Veranstaltung über die anstehende Planung informiert. Grundstückseigentümer konnten sich dabei an der Planung beteiligen und sich darüber Gedanken machen, Flächen für den Biotopverbund zur Verfügung zu stellen.

Denn - darauf wiesen die Beteiligten des Büros sowie der Behörden auch vergangene Woche wieder hin - für den Verbund ist man auf die Unterstützung der privaten Grundstückbesitzer sowie der Bewirtschafter der Flächen angewiesen. „Jede Maßnahme ist freiwillig“, betonte Tanja Wernacher, Biotopverbundmanagerin des Landkreises Ravensburg.

Rund 50 Zuhörer

Neben Wernacher waren bei der Infoveranstaltung im Feuerwehrhaus Unterzeil auch Aichstettens Bürgermeister Hubert Erath, Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger - der die Veranstaltung leitete - Leutkirchs Umweltbeauftragter Michael Krumböck sowie Vertreter des Planungsbüros, des Landratsamtes und des Regierungspräsidiums Tübingen vor Ort. Diese stellten sich den Fragen der rund 50 Zuhörer, unter denen viele Landwirte waren.

2023, so die Vertreter des Büros beim Rückblick, wurden demnach unter anderem die Gewässerstrukturen im Plangebiet kartiert sowie die bestehenden Kernflächen bewertet. Außerdem fanden demnach bereits Gespräche mit Grundstückseigentümern statt und es wurden erste Verbesserungskonzepte erstellt.

Weitere Termine mit Eigentümern

In diesem Jahr soll nun gezielt nach bestimmten Arten, wie etwa Kreuzkröte, Kiebitz und mehrere Falter, geschaut werden. Zudem sollen weitere Termine mit Eigentümern und Bewirtschaftern stattfinden, die Verbundachsen sollen finalisiert sowie die ersten Maßnahmen umgesetzt werden.

Ende 2024 oder spätestens im Frühjahr 2025 soll die Planung abgeschlossen sein. Sie biete den drei Kommunen unter anderem den Vorteil, dass ein Überblick über den Zustand der Natur auf der Gemarkung entsteht. Hinzu komme zum Beispiel auch, dass eine „sinnvolle Platzierung von Ausgleichsmaßnahmen“ möglich sei, erklärte Wernacher 2021 bei der Vorstellung des Projekts im Leutkircher Gemeinderat. Die Ergebnisse der Biotop-Planungen sollen künftig in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden.

15 Prozent als landesweites Ziel

Bei der Veranstaltung in Unterzeil wurde nach den oben dargestellten Vorträgen unter anderem gefragt, ob das Ziel von 15 Prozent von jeder Kommune erreicht werden muss. Das, so die Erwiderung, sei ein landesweites Ziel. Das könne gar nicht jede Gemeinde schaffen. Aber jede müsse so viel wie möglich tun, wenn man die Natur erhalten wolle.

Kellenberger warf hier ein, dass er das Projekt so verstanden habe, dass es vor allem um sogenannte Trittsteine zwischen bestehenden Biotopen gehe. Dass die einzelnen Maßnahmen also flächenmäßig nicht zwangsläufig groß sein müssen. Mehrere Fragen drehten sich auch um die finanzielle Grundlage.

Weitere Informationen zum Verfahren sowie aktuelle Karten mit vorläufigen Konzepten gibt es online unter www.lev-ravensburg.de/aufgaben/biotopverbund