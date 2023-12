Unterwegs mit dem Heiligen im Bischofsgewand

„Sei gegrüßt, lieber Nikolaus, wieder gehst du von Haus zu Haus…“ mit diesem Willkommenslied öffnet sich auch schon die Wohnzimmertüre und der Heilige mit Mitra und Bischofsstab betritt mit seinem Knecht die wohlgewärmte Stube. „Das ist ja wunderschön, wie wir beide hier empfangen werden“, lobt der abendliche Besucher die Anwesenden.

Die kleinen Hauptpersonen sitzen derweil lautlos-unscheinbar auf dem Sofa, ganz hingezogen zu Oma und Opa; offensichtlich ist die spürbare Nähe der Großeltern jetzt so wichtig wie nie. Vater und Mutter - offensichtlich die Mutigsten im Raume - überbieten sich in Freundlichkeit gegenüber dem unverhofften Gast. Allein der Katze ist die ganze Sache suspekt; sie begibt in Lauerststellung und sucht fürs erste mal Deckung hinterm Christbaum...

Die Stille in der Wohnstube ist nicht zu überbieten, als Nikolaus die historische Helfersgestalt aus der Mittelmeerstadt Myra (3. Jh. n. Chr.) in seiner Erzählung in ruhiger aber kraftvoller Stimme aufleben lässt. Mit Güte und Hilfsbereitschaft steht er den Menschen zur Seite - in Armut, Elend und Not. So erlangt er bereits zu Lebzeiten grenzenübergreifende Berühmtheit als großer Menschenfreund. „Teilen, einander helfen und für Schwache einstehen, so lautet die bleibende Botschaft des Gottesmannes - in heutiger Zeit nicht weniger dringlich als damals!“, schlägt der Gottesmann den Bogen ins Heute.

Beim Blick ins „Goldene Buch“ erhellen sich dann auch gleich schon die Mienen der Buben und Mädchen sichtbar deutlich. Nikolaus findet Worte des Lobes für so viele Dinge im familiären Miteinander, zu dem die Spösslinge ganz wesentlich beitrugen. „Ruprecht, da brauchst du deine Rute gar nicht!“, zwinkert der Heilige in die Runde und alles, was junge Füße hat darf zum Sack kommen.

Schon kullern Äpfel, Nüsse und Mandelkern mit lieb verpackten Geschenkchen auf den Stubenboden. Kinderaugen leuchten mit dem Weihnachtsstern um die Wette. „Danke, lieber Nikolaus, du bist wirklich ein guter Mann! Danke, danke!“ Auf leisen Pfoten traut sich auch der Vierbeiner wieder aus seinem Versteck...

Die Ruprechtschelle erinnert sanft ans Weitergehen. „Nächstes Jahr komm ich wieder!“, verabschiedet sich das Besucherpaar in die klirrende Kälte des 5. Dezembers; flugs noch ein Kuvert zugesteckt. „Vielen Dank, Ihre Hilfe geht über Wangener Projekte an notleidende Kinder nach Kolumbien und Bolivien.