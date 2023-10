Überwältigendes Oratorium „Mors et vita“ von Charles Gounod

In Isny und Wangen kam das selten zu hörende Oratorium „Mors et vita“ zur Aufführung, ein gewaltiges und in seiner Konzeption einmaliges Werk mit einer Dauer von über zwei Stunden.

Die Chorgemeinschaft Isny hat es sich zur Aufgabe gesetzt, solch unbekannte Perlen der Musikgeschichte dem Vergessen zu entreißen. Das Publikum erlebte eine äußerst emotionale Ausdeutung des Textes durch den Komponisten Charles Gounod und durch die Solisten Heike Heilmann, Annika Goergens, Bernd Bär Aries, Hermann Locher und Martina Schmid-Pfeifer, die Chorgemeinschaft Isny, das Vocalensemble Ludwigsburg und ein großes Symphonieorchester unter der Leitung von Berthold Büchele.

Im ersten Teil dieser „Geistlichen Trilogie“ wird der herkömmliche Requiem-Text vertont. Während andere Komponisten bei der Vertonung dieses Textes plakative, opernhafte Szenen nicht scheuen, ist Gounods Musik ‐ mit wenigen dramatischen Ausnahmen ‐ eher meditativ, fromm, abgeklärt, sanft und erhaben.

Die Solisten sowie die Chöre sangen in ergreifender und dynamisch fein abgewogener Weise von Leid, Klage und Schmerz, aber auch von Trost, Liebe und Vergebung. Das groß besetzte Symphonieorchester malte mit seinen reichen und schillernden Farben den Stimmungsgehalt des Textes eindrucksvoll aus.

Der zweite Teil kündet vom Schlaf der Toten und vom Jüngsten Gericht: Eindrucksvoll war der Kontrast zwischen Himmel und Hölle mit weichen und harmonischen Farben und der Verdammung mit grellen Bläsereinwürfen und Dissonanzen.

Der dritte Teil ist dem Ewigen Leben gewidmet. Mit sphärischen Streicher- und Harfenklängen und ruhigen, schwebenden Melodien wurden die Zuhörer in eine paradiesische Verklärung entführt, in der keine Trauer mehr sein wird.

Den Abschluss bildete das überwältigende Hosanna. Somit wurden Trauer und Schmerz des ersten Teils aufgelöst, eine Idee, die sonst kein Komponist verwirklicht hat.

Das begeisterte und tief bewegte Publikum dankte mit stehendem Applaus für die großartige Leistung der Sänger, Musiker und des Dirigenten und für die Entdeckung eines „unerhörten“ Werkes, eines Meilensteins in der Geschichte der Kirchenmusik.