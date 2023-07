TV Isny bei der Argenputzete

Am Samstag, 15. Juli, führten die Handballer des TV Isny wieder ihre alljährliche Argenputzete durch. Dabei halfen 35 Handballkids und zwölf Eltern und Übungsleiter in fünf Teams aufgeteilt, die Argen zwischen Zell und Gottrazhofen und die Ach zwischen Bodenmühle und Ried im Wasser und am Ufer von Müll und Unrat zu befreien.

Unterstützt wurde die Aktion wieder vom Isnyer Bauhof, der Anhänger zur Verfügung stellte und sich um die Entsorgung des gefunden Mülls kümmert. Für Kinder und Erwachsene war es wieder ein echtes Abenteuer und es gab so manchen skurrilen Fund zu bestaunen. Während Autoreifen und verrostete Felgen zum Standardprogramm gehören, zog dieses Mal eine Gasmaske unbekannten Alters und Herkunft die Aufmerksamkeit auf sich.

Nach drei Stunden kam man etwas erschöpft und durchnässt wieder in Isny beim Badstüble an, wo die fleißigen Helfer mit einem Grillfest belohnt wurden.