Turniersieg für SpVgg Ringwegsiedlung

Beim 33. Gerümpelturnier des SV Herlazhofen sicherte sich die SpVgg Ringwegsiedlung durch einen klaren 3:0 Erfolg gegen Tiki Taka den Turniersieg. 16 Hobby-Mannschaften aus Nah und Fern spielten in der gut besuchten Leutkircher Seelhaushalle den Turniersieger der 33. Auflage aus. In 55 Partien fielen insgesamt 194 Tore.

Die Vorrunde wurde in drei Gruppen eingeteilt, wobei sich die besten vier Mannschaften jeder Gruppe für die Zwischenrunde qualifizierte. Höhepunkt am Mittag war, dass unsere Freunde von Selleries Vollmond bereits zum 31. Mal an diesem Turnier teilgenommen haben. Tosender Applaus von den Rängen und eine Laola rauschte durch die Halle. Leider haben sie sich bereits nach der Vorrunde verabschiedet aber somit hatten sie mehr Zeit, um ihre 31. Teilnahme gebührend zu feiern! Vielen herzlichen Dank an Euch!

Die Zwischenrunde wurde in vier Gruppen zu je drei Teilnehmer eingeteilt. Die beiden besten jeder Gruppe sicherten sich den Einzug ins Viertelfinale. Im Finale hatte die SpVgg Ringwegsiedlung noch die meisten Körner im Tank und sicherten sich den Turniersieg. Die weiteren Platzierungen: 2. Platz Tiki Taka, 3. Snickers Crew, 4. Malte steht bei uns in der Kiste.