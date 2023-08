TSG–Schützen wählen und würdigen

Die Vorstandschaft der Sportschützen Bad Wurzach unter Führung von Robert Kasper hatte alle Mitglieder und Gönner zum Grillfestmahl mit anschließender Generalversammlung eingeladen. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung gab der Vorsitzende einen kurzen, kompakten Rückblick vor zahlreichem Publikum.

Die Mitgliederzahl ist leicht rückgängig, das vergangene Jahr war ein sehr erfolg– und arbeitsreiches. Er danke allen Mitglieder die ihre knappe Zeit dem gemeinnützigen Sportverein zu Verfügung gestellt haben .

Zu den Höhenpunkten zählen der LG–Klassenerhalt in der Verbandsliga, der LP–Aufstieg in die BOLiga sowie die mehrfachen Erstplatzierungen in 8 Wettbewerben und der krönende Jahresabschluss des 12 STD–Turniers an Silvester. Nach fast einjähriger Einbauzeit der Belüftungsanlage am Sportpistolen Stand sind die Arbeiten fast abgeschlossen. Daniel Riss erläuterte sein Zahlenwerk zum Kassenbericht.

Andre Loritz hatte eine freudige Aufgabe, die sehr guten Platzierungen zu würdigen. RWK, KK–Gewehr. 1 Platz Catharina Westermayer. LG. Andrea Angele 1. Verbandsliga, Inge Roth 1. Kreismeister.: LP Emanuel Müller. Freie Pistole -Auflage, Arthur Häusle. LP–3 Königsschießen in Bad Waldsee Heike Sauter 1. Damenschiessen. Catharina Westermayer Jahresbeste.: LG–Ring.: Catharina Westermayer. Blattl.: Stefen Loritz. LP Edwin Lauber. Blattl .: Arthur Häusle. Schützenkönig.: LG .: Daniel Riss. LP.: Thomas Siebenrock. Oktoberfestschiessen .: LP Auflage.: 1. Arthur Häusle.

Die Amtsinhaber wurden wiedergewählt: 2. Vorsitz Marga Loritz. 2. Sportleiter Catharina Westermayer. Schatzmeister Daniel Riss. Jugendleiter Franz Loritz. Presse Arthur Häusle. Die neuen Ausschussmitglieder sind Edwin Lauber, Heiner Manz und Heike Sauter, jeweils für 2 Jahre gewählt.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden gewürdigt.: Nicolas Zelzer 10 Jahre. Joachim Vonier 20 Jahre. Karola Kanzleiter und Dora Kühbach für je 60 Jahre. Runde Geburtstage feierten: Giesela Schneider und Brigitte Niedermeier, Heiner Manz, Gebhard Schaumann, Maria Beer. Sie gewann den großen Geschenkkorb beim Nikolausschießen.

Heiner Manz stellte den Antrag, dass die Kommunikation intern verbessert werden muss. Die VM soll in 2024 im März stattfinden mit wöchentlich wechselnden Disziplinen. Die offenen Stadtmeisterschaft soll im Oktober angeboten werden. Die gesamten Resultate können unter BadWurzach–Schützen abgerufen werden.