„Trotzdem“-Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche

„Trotzdem“ - große Lettern auf der Orgelempore signalisierten das Thema am Buß- und Bettag in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Verbundkirchengemeinde Leutkirch-Aitrach-Kißlegg hatten zu einem ideenreich vorbereiteten Abendgottesdienst mit zahlreichen Überraschungen eingeladen und damit viele Gäste angelockt - auch die Konfirmandengruppen aus Bad Wurzach und Alttann.

Im Foyer wurde zunächst zu einem kleinen Stehempfang mit Softgetränken und Gebäck eingeladen, ehe es dann ernsthaft zur Sache ging. Trotzdem dranbleiben, auch wenn es schwerfällt. Trotzdem seiner Sache sicher sein, auch wenn augenscheinlich so vieles dagegen spricht. Trotzdem reden, auch wenn schweigen klüger erscheint. Trotzdem Glaubenssicherheit wagen, auch wenn Gott Kriege, Verfolgung, Verletzungen und Ungerechtigkeit zulässt. Zusammen mit den Pfarrerinnen Tanja Götz und Ulrike Rose sowie Pfarrer Friedemann Glaser gingen die Konfis diesen durchaus existenziellen Fragen nach.

Die Konfis aus Leutkirch sprachen ihre Trotzdem-Gedanken in die abgedunkelte Kirche aus dem Off. „Wenn ich eine schlechte Note habe, wenn ich ein unrealistisches Ziel vor Augen habe, das Leben auch mitunter schwer ist, gebe ich nicht auf“. Die Gruppe aus Kißlegg regte mit ihrem Spiel zum Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium zum Nachdenken darüber an, wie sich das irdische Gerechtigkeitsgefühl an Gottes Großzügigkeit und Gnade reiben kann. Da ist ein Sohn, der das ganze Erbe verprasst und völlig verelendet nach Hause zurückkehrt. Der Vater schließt ihn überglücklich in die Arme und richtet ein großes Fest für ihn aus. Der andere Sohn aber, der immer zu Hause brav gearbeitet hat, beklagt sich, dass für ihn nie ein Fest ausgerichtet wurde.

Nach der Predigt, ebenfalls von den Konfirmanden aus Kißlegg erarbeitet, durfte die Gemeinde in Aktion treten. An insgesamt fünf Stationen, vorbereitet von der Konfigruppe aus Aitrach, hieß es unter anderem: Trotzdem leuchten - und eine Kerze anzünden. Trotzdem gesegnet sein - und Segenssprüche aus dem Taufstein mitnehmen. Trotzdem neu anfangen - und mit einem Stein Schweres ablegen. Ein ganz anderer Gottesdienst am Buß- und Bettag. Trotzdem berührend, auch durch die musikalische Gestaltung von Hartmut Beuschel am Flügel. Der Gottesdienst ist auf www.verbund-lak-evangelisch.de aufgezeichnet.