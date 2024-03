Trommelwirbel - Tusch - Manege frei im Zirkuszelt Tannhöfe

Eine faszinierende Projektwoche der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen/Ausnang fand in der letzten Woche vor den Osterferien in einem eigens dafür aufgebauten Zirkuszelt für 320 Personen auf der Wiese neben der Schule in Tannhöfe statt.

Im und um das Zelt wuseln Clowns, Akrobaten, Zauberer und Feuerkünstler und treffen letzte Vorbereitungen vor der großen Show. Das Publikum, darunter Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde der Schulkinder besetzen mit Popcorntüten in der Hand die Zuschauerreihen und warten gespannt auf die Vorstellung, welche hält was sie verspricht.

Hochkonzentrierte Seiltänzerinnen balancieren gekonnt hoch über der Manege. Mutige Feuerkünstler präsentieren atemberaubende Szenen. Auflockernd während der Umbauphasen stürmen die lustigen Clowns die Manege und bringen die Kinderaugen zum Leuchten. Zauberer mit unglaublichen Seiltricks und einem Heft, das sich von leeren Seiten zuerst in ein Malbuch und dann in ein ausgemalt farbiges verwandelt, verblüffen das Publikum. Wiederum spannend waren die furchtlosen Fakire. Sie legten sich beherzt auf das Nagelbrett oder in einen Sack voller Scherben. Auch die Trapezkünstler und Akrobaten versetzten die Gäste in großes Staunen. Auch viele Jugendliche sind mit Stolz und großem Einsatz auf der Zirkusbühne.

Immer passend zu jeder Kunst das perfekte Licht und die richtige Musik professionell ausgesucht vom Circus Soluna. Auch passend zu jedem Auftritt, trägt jede Schülerin, jeder Schüler ein eigenes Kostüm. Der Schluss mündet in einem fulminanten Finale, bei dem das Zelt bebt. Augen strahlen, Begeisterung ist auf beiden Seiten zu sehen und so war mit vier dieser Abschlussvorstellungen das Highlight der Woche erreicht.

Seit Juni 2023 schwebte der Lehrerschaft vor, den Kindern nach einer langen Corona-Durststrecke etwas ganz Besonderes zu bieten. Die Idee eines Zirkusprojektes war geboren und eine siebenköpfige Projektgruppe gebildet und der Kontakt mit dem Circus Soluna aus Köln aufgenommen.

Seit Montag trainierten 280 Kinder der Klassen eins bis zehn im Zelt, in der Schule und in der Turnhalle bei fünf professionellen erlebnispädagogischen Artisten vom Zirkus in zehn verschiedenen Angeboten und arbeiteten auf die großen Vorführungen hin. Die komplette Lehrerschaft unterstützte die ganze Woche und bot weitere Workshops zum Thema Zirkus an.