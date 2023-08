Bei schönstem Wetter fand am 20. August zum 40. mal der Allgäu Triathlon in Immenstadt am Alpsee statt. Unter den 3.000 Teilnehmern waren Lilly Städele, Reiner Städele und Gertrud Feuerstein die erfolgreich den Wettkampf beendeten. Ebenso mit am Start war zweimaliger Weltmeister auf Hawai Patrick Lange. Der Triathlon am Alpsee wird wie seit vielen Jahren von Hannes Blaschke organisiert und findet unter dem Motto ,,let it be Kult‘‘ statt. Foto: Gertrud Feuerstein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.