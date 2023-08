Treffen der Allianz Schwäbische Naturschutz–Stiftungen

Zu ihrem sechsten Symposium trafen sich Vertreter der Allianz Schwäbischer Naturschutz–Stiftungen auf Einladung der Rieser Naturstiftung erstmals im Nördlinger Ries.

Die Allianz arbeitet seit Jahren zusammen und wird gebildet aus folgenden Mitgliedern: Stiftung Wilde Argen, Adeleggstiftung, Stiftung KulturLandschaft Günztal, Stiftung Gartenkultur Illertissen, Dipl. Ing. Werner Josef Hebel–Stiftung Germaringen, Bienenwaldstiftung, Rieser Naturstiftung sowie die Georg und Margarethe Huber–Stiftung und die Elisabeth Barbara und Eltern Spahn–Stiftung aus den von der Stadt Augsburg verwalteten Stiftungen.

Ziel ist es, durch die Bündelung gemeinsam mehr und effektiver Naturschutzziele umsetzen zu können. So wurde dieses mal beschlossen, in 2024 ein gemeinsames Projekt mit praktischer Feldarbeit durch Jugendlichen/Schülern umzusetzen. Durch die gemeinsame Aktion soll ein bleibender Effekt für die Natur, für das Naturerlebnis der Jugendlichen und bei der Bekanntheit der Stiftungen in der Öffentlichkeit erreicht werden.

Die Stiftung wilde Argen, Adeleggstiftung und Rieser Naturschutzstiftung sind dabei „grenzüberschreitend“ nicht nur im bayrischen Schwaben, sondern auch angrenzend in BaWü aktiv.

Nach einem regen Erfahrungsaustausch und Erarbeitung einer gemeinsamen Vorgehensweise in der Umweltbildung in Städten, Dörfern und Schulen schloss sich ein Vortrag zum Thema Naturschutz, Artenvielfalt und Aufwertungsmaßnahmen in ehemaligen Abbaustellen an.

Bei der praktischen Geländearbeit wurden die naturschutzfachlichen Maßnahmen wie Förderung von Amphibien und Reptilien, Einrichten von Fledermauswinterquartieren und Beweidungsmanagement in den ehemaligen Steinbrüchen Fuchsloch und Kellersteinbruch bei Holheim begutachtet.

Die Stiftungen leisten mit ihren Aktivitäten einen wichtigen und großen Beitrag zur Stärkung der regionalen Natur. Alleine die in Besitz und Betreuung sich befindlichen Flächen der Stiftungen stellen für die Stärkung des Biotopverbundes als Trittsteine der Natur in der ausgeräumten Landschaft einer riesigen Gewinn dar. Der durch diese nichtstaatlichen, von den meisten Stiftungen wichtigen ehrenamtlich erbrachte Arbeit und/oder organisierten geleiteten Projekte sind inzwischen in der Landschaft des Naturschutzes nicht mehr wegzudenken. Ohne diese wäre die örtliche Natur bedeutend ärmer.