Trainingscamp Voltigieren

Für zwölf Voltigiererinnen der Reitergruppe Neuravensburg stand Anfang August das jährliche Trainingszeltlager im Schwarzwald Sportzentrum Neubulach an. Gemeinsam mit ihrer Trainerin Roswitha Ehrle und ihrer Betreuerin Leonie Reißle sowie den drei Voltigierpferden Quintus, Quentin und Dakaya hieß es acht Tage lang Spaß, Sport und Schwitzen und das trotz des sehr stürmischen und nassen Wetters. Täglich standen jeweils eine Stunde Training am Holzpferd, eine Stunde Training am Pferd und eine Stunde Training in der Turnhalle bei wechselnden Referenten an. Die Abende haben die Teilnehmer je nach Wetter mit Völkerball oder am Lagerfeuer ausklingen lassen.

Am letzten Tag standen zum Abschluss noch einige Abzeichenprüfungen an.

Natascha Vogel und Ronja Loebich absolvierten beide das Longierabzeichen 5V mit Bravour. Beide longierten das Pferd Quintus. Die Prüfungsaufgabe bestand daraus, das Pferd auf beiden Händen in allen drei Grundgangarten vorzustellen und anschließend zwei Voltigierer im Galopp zu longieren.

Ebenso erfolgreich haben Mira Schepers und Anna Fontanari den Pferdeführerschein Umgang bestanden. Hierbei handelt es sich um eine Prüfung, die sowohl theoretisch als auch praktisch den korrekten und artgerechten Umgang mit dem Pferd abprüft, sich also mit Themen wie Haltung, Fütterung, Ausrüstung, Pflege und dem Tierschutz befasst.

Amelie Kuch und Marie Schellinger haben das Voltigierabzeichen 10 bestanden, bei dem sie vier Übungen im Schritt und eine gemeinsame Doppelübung zeigen mussten.

Anisa Dix konnte sich über ein bestandenes Voltigierabzeichen 9 freuen, bei dem neben vier Schrittübungen auch zwei Übungen im Galopp gefordert sind.

Eine hervorragende Leistung erbrachte anschließend Anne Vogler beim Voltigierabzeichen 3, bei dem die komplette L–Pflicht im Galopp mit einer Mindestnote von 5,0 in jeder Übung gezeigt werden muss.

Mit vielen wertvollen Tipps können die Voltigiererinnen nun in das Training für die zweite Hälfte der Turniersaison starten.