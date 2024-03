Toller Hallenfußball beim LVM Girls Cup des SV Deuchelried

Nach dem erfolgreichen LVM Junior Cup des SV Deuchelried am vergangenen Wochenende waren nun die Mädchen der E-, D-, und C-Jugend in der Wangener WfV-Halle am Ball. Die E-Jugend des SVD um Coach Michael Wollny spielte ein tolles Turnier, gewann die ersten beiden Spiele gegen Scheidegg und Aitrach jeweils mit 2:0 und zeigte auch beim 3:0-Sieg gegen Union MBK spielerische Qualitäten. Im vorletzten Duell ging es gegen den TSV Schwaben Augsburg kämpferisch zur Sache. Die Augsburger gingen durch ein Kontertor als Sieger vom Platz, es war die knappe Entscheidung im Kampf um den Turniersieg. Der SVD bezwang im letzten Spiel Ballendorf mit 3:0 und wurde hinter Augsburg Zweiter vor der SGM Aitrach. Ballendorf sicherte sich Platz 4 vor Union MBK und dem FC Scheidegg.

Im direten Anschluss kreuzten die D-Mädchen die Schienbeine. Die Mädels des SVD um die Trainer Thommy Keller, Falk Ruge und Martin Johmann gingen im Auftaktspiel gegen Wacker Biberach mit 1:0 in Führung, kassierten dann aber noch den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Duell gewann Deuchelried gegen Mietingen mit 2:1, musste sich dann aber gegen den SV Immenried mit 2:0 geschlagen geben. Im Duell gegen Schwaben Augsburg hielt der SVD klasse dagegen, verlor am Ende aber knapp mit 0:1. Das 1:1 gegen den FC Scheidegg führte ins 9-Meter-Schießen - ebenfalls gegen Scheidegg. Die Gäste aus Bayern zeigten sich treffsicherer und schnappten sich hinter Augsburg und dem zweitplatzierten Immenried Rang 3. Deuchelried wurde Vierter vor Mietingen und Biberach.

Nun stand beim LVM Girls Cup natürlich die Frage im Raum, ob Schwaben Augsburg an diesem Tag mit einem Sieg der C-Mädchen das Triple gelingen würde. Die SVD-Mädels um das Trainer-Duo Michael Lucic und Jochen Gehrlein zeigten beim 2:0-Auftaktsieg gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm und dem anschließenden 1:0-Erfolg gegen Immenried, dass sie in dieser Frage ein Wörtchen mitreden wollten. Allerdings hatte der TSV Schlachters denselben Anspruch, bremste den SVD mit 2:0 aus und sicherte nach 5 starken Partien auch tatsächlich den Turniersieg mit 13 Punkten und 9:1 Toren. Die C-Mädchen aus Deuchelried erkämpften sich gegen Augsburg ein 0:0, besiegten im letzten Spiel den TSV Buchenberg mit 1:0 und sicherten sich hinter Schlachters und vor Augsburg einen starken zweiten Platz beim LVM Girls Cup 2024. Immenried wurde Vierter vor Ulm und dem TSB Buchenberg.