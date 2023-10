Tolle Urlaubsstimmung mit Sängergruppe und Männerchor

Schon die Dekoration im Foyer verkündete: Hier geht es heute um Urlaubsstimmung, Sonne und „Me(h)er“. Draußen sank das Thermometer auf unter zehn Grad, drinnen wurde einem gleich warm ums Herz. Volles Haus beim diesjährigen Herbstfest der Sängergruppe Engerazhofen unter Leitung von Karin Stohr, die Besucher nahmen zwischen Sonnenschirmen, Luftmatratzen, lustigen Wassertieren und Palmen Platz. Die Überraschung war gelungen: Die Bühne in der Turn- und Festhalle Gebrazhofen war seitlich aufgebaut, die Tische schräg zur Bühne gestellt, so dass viel mehr Leute in der ersten Reihe saßen. Mittendrin OB Hans-Jörg Henle aus Leutkirch und Ortsvorsteher Siegfried Edelmann, in den Reihen der Gäste viele Chorleiter, Sängerinnen und Sänger.

Den Auftakt machte der Gastchor, der Männerchor aus Beuren unter Leitung von Renate König, die ihre zwanzig Sänger am Piano begleitete. Fröhliche Allgäu- und Berglieder, darunter auch ein altes Schweizer Volkslied und anmutige Jodler erklangen. „Hörst es ned“ von Hubert von Goisern wurde dargebracht, ebenso das 200 Jahre alte deutsches Volkslied „Kein schöner Land“. Für Getränke und Bewirtung sorgten Familien und Freunde der Sängergruppe, die mit gut 30 Sängerinnen und Sänger dann die Bühne betrat. Begleitet von Ingrid Menig am Piano und anderen Instrumentalisten gab es ein buntes Programm an fröhlichen Stimmungsliedern, darunter „Lass die Sonne in Dein Herz“, sowie den bekannten Hit „Ein Stern, der Deinen Namen trägt“. Nach einem stimmungsvollen „Ehrenwort“ durfte man wieder eine Pause mit leckeren Seelen genießen, oder an der Bar einen Cocktail.

Der Männerchor präsentierte das Lied „Westerland“ und den wunderbaren Chorsatz „Überm See“. Nach einer Polka ohne Blasmusik „Hans bleib da“ und mit einem schönen Lied übers Allgäu verabschiedeten sich die Männer aus Beuren. Die Sängergruppe hatte noch eine Überraschung parat: Alle kamen in unterschiedlichen Urlaubs-Outfits, in Shorts und Hawaii-Hemden, mit Sonnenhut und -brille und luden mit „Lollipop“ gleich zum Mitsingen ein. „Surfin‘ USA“ von den Beach Boys durfte nicht fehlen und „La Bamba“ mit einigen kräftigen Arriba-Rufen, ebenso der berühmte „Izibizi-tiniwini-Strand-Bikini“. Zuletzt reihte sich der Männerchor unter die Sängergruppe zum fulminanten Abschluss-Gesang. DJ Franzi heizte dann mit fetziger Musik ein, und viele genossen ein paar Stunden in lockerer Runde.