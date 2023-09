„The Chosen“ — der etwas andere Film über Jesus Christus

Der Verein „duc in altum e. V.“ im Tagungshaus Regina Pacis hat im Frühjahr bereits die erste Staffel der Filmserie „The Chosen“ gezeigt, nun bietet sich die Möglichkeit, auch die zweite Staffel an vier Sonntag–Abenden auf Großleinwand gemeinsam anzusehen. Beginn war am Sonntag, 9. September, weitere Folgen werden am 17. und 24. September, sowie am 1. Oktober gezeigt. Der Filmraum ist im Untergeschoss, Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Es gibt Getränke und Snacks, ein bisschen Kino–Feeling ist angesagt.

Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher, vor allem Menschen, die sich für das Leben und die Botschaften von Jesus interessieren oder noch mehr erfahren möchten. Jeder, ob gläubig oder nicht, egal welche Konfession, ist eingeladen, sich diese landschaftlich schönen und sehr ansprechenden Filme mit wunderbaren Dialogen anzusehen. Die Filmabende sind kostenlos (freiwillige Spenden sind willkommen).

Zu den Filmen: Es ist die weltweit erste Serienverfilmung über das Wirken von Jesus mit bereits mehr als 400 Millionen Zuschauern. Die Serie erzählt davon, wie Jesus das Leben der Menschen, die ihm begegneten, komplett verändert hat. Die Zuschauer erleben, wie sich diese Veränderung, zum Beispiel bei Maria Magdalena, bei Simon, aber auch bei dem Gelehrten Nikodemus, gezeigt haben. Für sie und alle, die sich Jesus anschließen, beginnt ein großer Wandel und ein großes Abenteuer.

In der Serie „The Chosen“ begegnet der Zuschauer einem sehr nahen Jesus, der empathisch, warmherzig, freundlich und authentisch ist. Ein Jesus, der lacht und weint und Gefühle zeigt. Die Verfilmung bewegt sich ganz nah an den Vorlagen der vier Evangelien, ergänzt durch einige fiktive Szenen.

Mehr Infos unter www.regina–pacis.de.