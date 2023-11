Teilnehmer berichten von vielen schönen Begegnungen

Jürgen Kob berichtete von den Schülerkontakten zwischen La Garenne-Colombes und Wangen. Er ist zuversichtlich, dass im nächsten Jahr wieder ein Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt zustande kommt. Der Wangener Alpenverein ist seit vielen Jahren jeweils ein verlängertes Wochenende über Christi Himmelfahrt mit dem Wanderclub Foyer Esquimaux unterwegs, zuletzt im Elsaß. Gisela Woidschützke lud außerdem zum französischen Stammtisch ein. Stefan Schöner ließ die Reise der evangelischen Jugendgruppe nach La Garenne-Colombes Revue passieren. Zum Kinderfest war die neue Bürgermeisterin Monique Raimbault erstmals im Allgäu. Eine kleine Delegation aus Wangen war zum Stadtfest in La Garenne-Colombes gereist.

Silke Paust und OB Michael Lang berichteten von der Laufstafette, die am Pfingstsonntag in die französische Partnerstadt gestartet war, und vielen eindrücklichen Erlebnissen. Über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter drei Läufer aus Frankreich, waren sechs Tage unterwegs und wurden mit großem Bahnhof herzlich in der Partnerstadt empfangen.

Mit Prato und deren österreichischen Partnerstadt Ebensee am Traunsee konnte in diesem Jahr das 35-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert werden. Eine von der Stadtkapelle Wangen uraufgeführte Auftragskomposition von Friedrich Neuböck (Ebensee) und ein von der Europäischen Union gefördertes Jugendprojekt waren die Höhepunkte. Außerdem fanden die schon traditionellen Begegnungen im Rahmen der Kulturnacht und des Italienischen Abends und zum Stadtfest in Prato sowie beim Schüleraustausch statt. Von der Bürgerfahrt nach Prato mit Besuch des historischen Umzugs berichtete Lucia Keller.

Das kommende Jahr steht ganz im Zeichen der Landesgartenschau. Beide Partnerstädte gestalten einen Garten auf dem Gelände. Außerdem gibt es ein Diner en blanc am französischen Nationalfeiertag (14. Juli) und das Kulturnachtwochenende wird mit einem Italienischen Tag am Sonntag, 4. August, verlängert. Zum Tag der Chöre am 7. Juli wird ebenso ein Chor aus Prato erwartet wie zum Eröffnungswochenende (26. bis 28. April).

Aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau sind die Hotels bereits jetzt gut gebucht und haben die Preise erhöht. Der Partnerschaftsverein ist deshalb auf der Suche nach preisgünstigen Übernachtungsmöglichkeiten, insbesondere für Jugendgruppen.