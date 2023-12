Teambuilding für besseres Miteinander und mehr Lernerfolg

Eine neunte Klasse der Otl-Aicher-Realschule in Leutkirch hat kürzlich an einem sogenannten Abinko -Schultraining teilgenommen. Einen Vormittag lang kam eine Trainerin in die Schulklasse, stellte die Schülerinnen und Schülern vor ungewöhnliche Aufgaben, forderte sie als Gruppe heraus und zeigte ihnen, dass sie nur miteinander stark sind. Lehrerin Yvonne Härle erhofft sich davon nicht nur ein besseres Miteinander innerhalb des Klassenverbands. Im besten Falle können sich durch Stressmanagement und Kommunikation auch die Leistungen bessern. Denn in einem guten Lernumfeld, in dem man sich wohlfühlt, fällt auch das Lernen leichter. Anders ausgedrückt: Prävention, um im Miteinander durch Kommunikation mögliche Konflikte zu verhindern, so dass man sich gut auf den Lernstoff und den Unterricht konzentrieren kann.

Die Veranstaltung wurde aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert.