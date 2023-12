Taktzente Chor spendet für Prato

Die Chorgemeinschaft Wangen mit ihrem Chor Taktzente hatte zum Konzert und gemütlichen Beisammensein in den Giebelsaal des Brennerwirts in Neuravensburg geladen. Neben Beiträgen aus dem neuen und alten Repertoire wurden auch Lieder zum Advent gesungen. „Advent is a Leuchtn, a Liacht in der Nacht“ - diese Botschaft kam rüber an die Sängerinnen und Sänger und ihre Gäste und so wurde aus dem gut besuchten, harmonischen und abwechslungsreichen Abend ein Benefizabend für die Flutopfer von Prato. An den mit Taktzente befreundeten Prateser Chor San Francesco kann eine Spende von 525 Euro übergeben werden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.