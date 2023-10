Tagestour auf der Schwäbischen Alb

Der Schwäbische Albverein OG Leutkirch konnte bei herrlichem Herbstwetter die letzte Tagestour des Jahres 2023 in dem unter Naturschutz stehendem Eselsburger Tal bei Herbrechtingen genießen. Es zählt zu den landschaftlich großartigsten Flusstälern auf der Ostalb. Gemeinsam ging es zu den Felsen der „Steinernen Jungfrauen“. Die Legende, die dazu erzählt wurde, ist mit einem Schmunzeln aufgenommen worden. Danach teilte sich die Gruppe.

Während die Kurzwanderer mit Wanderführer Frieder Frick auf herrlichen Wegen der Brenzschleife entlang das Tal umrundeten, wanderten die Langwanderer mit Birgit Frick auf den Höhenzug des Buigen, einem ehemaligen Kelten-Ringwall. Durch raschelndes Laub und herrlich sich färbenden Buchenwäldern ging es zum Aussichtspunkt Buigenhütte. Der Blick ins Tal über Wacholderheiden und Felsformationen entschädigte für den schweißtreibenden Aufstieg. Kurz darauf ging es wieder abwärts zur Brücke über die Brenz, um am gegenüberliegenden Ufer gleich wieder aufzusteigen zu den mittelalterlichen Überresten der Burg Falkenstein. Die Spitzbubenhöhle, eines der 13 Naturdenkmäler des Tales, wurde ebenfalls besichtigt. Danach wanderte man weiter zum beschaulichen Dörfchen Eselsburg, über dem sich der Burgfels mit den Mauerresten der ehemaligen Ritterburg derer „von Esel“ aus dem 13. Jahrhundert befindet. Felskletterer übten sich an den senkrechten Wänden. Nach verdienter Rast und einer Einkehr in der Talschenke traten die Wanderer wieder die Heimreise nach Leutkirch an.

Weitere Termine dieses Jahres sind im Dezember die Besinnungsstunde im Haus Regina Pacis mit anschließender Weihnachtsfeier im TSG-Heim. Die Kulturabteilung hat etliche Führungen und Besichtigungen von Oktober bis April im Angebot.