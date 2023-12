Supermärkte spenden Orangen

Etliche Supermärkte haben sich auch in diesem Jahr wieder mit einer Orangenspende an der UN-Kampagne „Orange the World“ beteiligt. Die Kampagne richtet sich gegen Gewalt an Frauen. Mit den Orangen sollen Frauen dafür sensibilisiert werden. Denn an jeder einzelnen hängt ein kleiner Infobrief. Die zentrale Botschaft lautet: Es gibt Hilfe, du bist nicht allein! Daneben sind hilfreiche Telefonnummern für Beratungs- und Unterstützungsangebote notiert.

Mit den Orangen stellt sich Maria Hönig von „Demokratie leben!“ vor die Supermärkte und verschenkt sie an jede Frau, die vorbei kommt. Gemeinsam mit anderen Akteuren setzt sie die Kampagne vor Ort um. Die meisten Frauen freuen sich über das Geschenk - und auch darüber, dass dieses wichtige Thema Aufmerksamkeit bekommt. „Gewalt allgemein ist natürlich einfach Mist“ sagt eine Kundin. „Wenn ich dann aber wieder lese, dass jede vierte Frau das in ihrem Leben erlebt - das ist systematisch.“

Sowohl der Edeka in Aitrach als auch die beiden Rewe-Märkte in Leutkirch haben sich an der Aktion beteiligt und Orangen gespendet. Außerdem ging eine Orangenspende samt Infobriefchen an die Leutkircher Tafel.