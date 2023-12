Stimmungsvolle Kulisse bei der Rohrdorfer Dorfweihnacht

Eine willkommene Auszeit vom Alltag, Gelegenheit zu Begegnungen mit netten Menschen, guten Gesprächen und geselligem Beisammensein - das bieten alljährlich der Advent und die Weihnachtszeit. Da verwundert es nicht, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Gäste die Dorfweihnacht in Rohrdorf besucht haben, um sich genau daran wieder zu erfreuen.

An festlich geschmückten Ständen luden die örtlichen Vereine zu warmen Getränken und Schmankerln aller Art ein und sorgten so auf vielfältige Art für das leibliche Wohl. Auch musikalischer Genuss war geboten dank der Musikkapelle Rohrdorf und den Adelegger Alphornbläsern, die der Kälte trotzten und mit weihnachtlichen Weisen stimmungsvoll aufspielten.

Ein Bummel zwischen den Hütten bot so nicht nur die Möglichkeit, nette Menschen zu treffen, sondern war auch die perfekte Einstimmung auf die letzte Woche vor Weihnachten und die bevorstehenden Festtage. Dementsprechend war der Andrang groß und viele Gemeindemitglieder ließen es sich nicht nehmen, wieder einmal zusammen zu kommen und das zu genießen, was das Leben in einer lebendigen Dorfgemeinschaft so sehr bereichert.

Das Angebot wurde auch in diesem Jahr wieder so begeistert genutzt, dass die meisten Stände sich am Ende des Abends darüber freuen konnten, komplett ausverkauft zu sein. Die begeisterten Reaktionen der Gäste waren das schönste Lob für die Mühe, die von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aufgewendet wurde.