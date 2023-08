Stiftung fördert sicheres Schwimmen

Sommerzeit ist Badezeit! Jetzt, auch wenn die Sonne nicht immer vom Himmel lacht, aber die Freibäder und Seen der Region verlockend zur Abkühlung einladen, möchten wir auf ein wichtiges Anliegen aufmerksam machen: das Projekt „Fit for swimming“ der Stiftung Kinderchancen Allgäu.

Denn leider können nicht alle Kinder unbeschwert ins Wasser springen: Eine Studie der DLRG zeigt, dass sechs von zehn Kindern die Grundschule ohne sichere Schwimmkompetenz verlassen. Besonders in finanzschwächeren Familien ist die Anzahl der Nichtschwimmer besorgniserregend hoch. Die Langzeitfolgen der Corona–Maßnahmen haben die Situation weiter verschärft, da Schwimmkurse überfüllt und für viele Familien kaum bezahlbar sind. Insbesondere finanzschwache Familien haben momentan daher kaum Möglichkeiten, ihren Kindern das Schwimmen beizubringen.

Hier setzt das Projekt „Fit for swimming“ der Kinderstiftung an: Es werden kostenlose Schwimmkurse für Kinder aus ressourcenarmen Familien organisiert, zum Beispiel in Bad Wurzach und Eglofs. Denn Schwimmen bedeutet einerseits natürlich Spaß und Bewegung, verbessert für viele Kindern aber auch die soziale Teilhabe und ermöglicht mehr Sicherheit im Wasser.

In enger Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen und weiteren Einrichtungen werden die Kinder und ihre Familien über die zuständigen Fachkräfte niederschwellig angesprochen und zu den Kursen eingeladen. Die Kinderstiftung agiert als Koordinatorin und Ansprechpartnerin, um die einzelnen Partner zu vernetzen und das Projekt erfolgreich umzusetzen.

Die Kurse können in Lehrschwimmbecken und Hallenbädern von Schulen oder Gemeinden stattfinden und werden von qualifizierten Schwimmtrainer oder der DLRG geleitet. Und damit die erlernten Schwimmfähigkeiten nachhaltig gefestigt werden können, wird auch im Anschluss weiter geübt. Sollte die Teilnahme am Kurs aufgrund fehlender Badekleidung nicht möglich sein, unterstützt das Projekt die Familien individuell bei der Anschaffung von Badeausrüstung.

Wollen Sie dieses Anliegen unterstützen, zum Beispiel mit einer Spende, oder haben Sie Fragen zu dem Projekt? Die Stiftung steht Ihnen gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung: Michaela Lendrates, [email protected], Telefonnummer 07561/9066—13. Weitere Informationen auch unter www.stiftung–kinderchancen–allgaeu.de.