Stefan Leutner ist neuer Kreisschützenkönig

Am 18. November fand im Gemeindesaal Eisenharz die Siegerehrung des 64. Kreisschützentreffens statt. Auch in diesem Jahr waren einige der Schützen und Schützinnen des SV Gießen anwesend und konnten mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein, was sich beim Applaus deutlich zeigte.

Nicht nur, dass der Verein die Meistbeteiligung absolut (höchste Teilnehmerzahl) gewann. Auch die Kette des Kreisschützenkönigs mit dem Luftgewehr ging nach Gießen an Stefan Leutner, der einen Teiler von 2,2 erzielte. Zusätzlich gab es bei den Wettkämpfen 9 Drittplatzierungen, 6 Zweitplatzierungen und 16 Erstplatzierungen zu feiern.

Erstplatzierte im Einzelwettkampf sind: Stephan Kimpfler (LG Herren II, KK liegend Herren II, Mehrwaffenkampf Einzel), Monika Hildebrand (LG Damen VI, KK liegend VI), Jannes Schmitt (LG Schüler/m, KK liegend Schüler/m), Jano Staffe (LG Jugend/m), Ida Fuchs (LG Junioren/w), Konrad Popp (LuPi Junioren/m), Stefan Weber (LuPi Auflage Senioren I/m) und Hermann Johannsmeyer (Sportpistole Auflage Senioren V/m).

Und auch im Mannschaftswettkampf gab es erste Plätze: LG Jugend (Senta Netzer, Samuel Limberger, Jannes Schmitt, Jano Staffe), KK liegend Herren II (Stephan Kimpfler, Monika Hildebrand, Markus Hildebrand, Anton Hildebrand), LuPi Auflage Senioren I (Hermann Johannsmeyer, Stefan Weber, Ronald Schlüter, Paul Hirler) und Sportpistole Herren I (Reinhold Hügle, Daniel Reischmann, Stefan Weber, Michael Fuchs).