Stadtmeisterschaften im Gerätturnen erfolgreich ausgetragen

Insgesamt 64 Teilnehmer*innen starteten bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften im Gerätturnen. Zum ersten Mal gingen dabei auch 6 Jungs an den Start. Für die Turner war es der erste Wettkampf überhaupt. Sie turnten an 3 Geräten (Sprung, Reck, Boden).

Bei den Mädchen gingen die meisten Turnerinnen im Jahrgang 2016 (E8) an die Geräte. Die Mädchen zeigten einen 4-Kampf aus Sprung, Reck, Balken und Boden. Auch für viele dieser Mädchen war es der 1. Wettkampf überhaupt. Die Differenz zwischen Platz 1 und 2 war mit 0,3 P. denkbar knapp. Deutlich erfahrener sind bereits die 9-jährigen Turnerinnen der E-Jugend. Diese turnen bereits seit 2 Jahren Wettkämpfe auch auf Turngau-Ebene und zeigten sehr schöne Übungen. In der D-Jugend wurden die Jahrgänge 2013 und 2014 gemeinsam gewertet. Hier turnte Mara Ehrmann einen nahezu fehlerfreien Wettkampf und konnte sich so den Sieg sichern.

In der C-Jugend (12/13 J.) gewann Laura Sartori souverän. Laura erreichte auch am 3.3. beim Gaufinale in Biberach einen hervorragenden 3. Platz und qualifizierte sich mit dieser großartigen Leistung fürs Bezirksfinale am 11. Mai in Villingendorf. Lotta Hufschmid hat hier am Barren und Boden zum ersten Mal die nächst schwierigere Übung geturnt und gezeigt, dass sie auf einem tollen Weg ist.

In der B-Jugend (Jahrgang 2009/2010) waren 4 Turnerinnen am Start. Sie konnten auswählen, ob sie 1 Gerät durch einen Sprung am Minitrampolin ersetzen. Am selben Wettkampf nahmen in der A-Jugend auch 2 Turnerinnen teil. In der A-Jugend gab es aber auch einen 2. Wettkampf, der extra gewertet wurde. 3 Turnerinnen versuchten sich erstmals an einer Kür am Boden bzw. Schwebebalken. Hier dürfen die Elemente und Reihenfolge zwar frei gewählt werden, aber spezielle Anforderungen müssen erfüllt sein.

Stadtmeister*innen sind: Josefine Klein (E8); Lina Mayer (E9); Mara Ehrmann (D), Laura Sartori (C), Luisa Bank (B), Marlene Köhler (A1), Romy Rietzler (A2) und Emilian Hübsch.