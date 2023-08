Stabübergabe zum Schuljahresende am SBBZ Wangen

Claudia Geromiller übernimmt die Leitung der Grundschule am Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentrum (SBBZ), der Heinrich–Brügger–Schule. Michaela Nothelfer, die die Primarstufe für die kleinen Patienten der Fachkliniken Wangen seit 16 Jahren leitete, ist Ende Juli in den Ruhestand gegangen.

Seit 1. August hat die ausgebildete Grundschul– und Kunstlehrerin Geromiller zugleich die Position der 2. Konrektorin an der Heinrich–Brügger–Schule inne. Sie unterstützt zusammen mit Gerrit Mazarin als Sonderschulkonrektor Stephan Prändl, den Leiter des SBBZ Am Vogelherd. „Die Aufbauarbeit, die Umsetzung einer zeitgemäßen Pädagogik fällt nun auf einen sehr fruchtbaren Boden. Das Team, das von Michael Nothelfer geformt und geführt wurde, leistet erstklassige Arbeit,“ so Schulleiter Prändl anlässlich der Stabübergabe in der Grundschule. „Diese Übergabe garantiert aus meiner Sicht die hohe Qualität der Primarstufenarbeit und steht für die Kontinuität auf der Basis der pädagogisch so wertvollen Aufbauarbeit von Michaela Nothelfer.“ Schulleitung und Team freuen sich über die Kontinuität und darauf, fachlich so gut unterstützt ins neue Schuljahr zu starten.

Claudia Geromiller legt 1990 ihre Abschlussprüfung als Schneiderin bei der IHK Ulm ab. 1993 folgte der Abschluss als Modedesignerin, seit 2002 ist sie Fachlehrerin für musisch–technische Fächer. Nachdem sie 2005 das 2. Staatsexamen als Grund– und Hauptschullehrerin ablegte, arbeitet Claudia Geromiller seit 2007 an der Heinrich–Brügger–Schule (SBBZ). In den zurückliegenden 16 Jahren unterrichtete sie am Krankenbett auf der Station 4 der Fachkliniken Wangen ebenso wie im Bereich der therapeutischen Wohngruppen oder Kinder und Jugendliche in allen Klassenstufen auf Reha in der Krankenhausschule.

An die Waldburg–Zeil Fachkliniken Wangen kommen Kinder und Jugendliche wegen Erkrankungen der Atemwege oder der Psyche bzw. Adipositas zur Rehabilitation. Während des etwa sechswöchigen Aufenthaltes gehen diese Patienten in die Heinrich–Brügger–Schule. Dort unterrichten 36 Pädagogen. Die Grundlage des Unterrichts ist die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Sonderpädagogik, Medizin, Schulpädagogik, Sozialpädagogik und Therapie.