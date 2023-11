St. Martin hat sechs neue „Minis“

Im Frühjahr feierten sie Erstkommunion und jetzt haben sie sich bereit erklärt, in den Gottesdiensten zu ministrieren: Sechs Mädchen und Jungen sind am Martinsfest in ihr neues Amt eingeführt worden. Dank der Schulung durch Jugendreferent Dennis Hemer (links im Bild) und angeleitet von erfahrenen Ministranten zeigten sich die Neuen souverän, sowohl beim großen Einzug wie bei der Gabenbereitung. Pfarrer Karl Erzberger (rechts) überreichte allen eine Plakette als Zeichen, dass sie nun für den Dienst am Altar bereit sind. Foto: Karl-Heinz Schweigert

