Sportabzeichenabnahme in Isny

Bei traumhaftem Wetter und mit vielen bestens gelaunten großen und kleinen Sportlerinnen und Sportlern fand am 14. Juli die erste Sportabzeichenabnahme dieses Jahres statt. Besonders schön war die Teilnahme der vielen Eltern, die mit ihren Kindern und Enkeln ihr Bestes gaben und viel Spaß dabei hatten. Jeder Sportler musste in den Kategorien Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Koordination eine Disziplin nach Wahl bewältigen. Am Ende durften sich alle verdient über die zahlreichen gespendeten Kuchen hermachen. Der Dank geht an die Helfer und die hervorragende Organisation von TV Isny Leichtathletik, Abteilungsleiterin Ute Eling. Der nächste Abnahmetermin fürs Sportabzeichen wird am Freitag, 22. September, um 15 Uhr im Stadion stattfinden. Jeder kann mitmachen, Vereinzugehörigkeit ist nicht notwendig.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.