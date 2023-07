Spiel–Ergebnisse der Sommersaison 2023

Insgesamt ging der TC–Wangen mit sieben Jugendmannschaften an den Start. Die Jüngsten, mit Mannschaftsführer Maurits Mischke, erreichten in der VR Talentiade U9 einen akzeptablen Platz zwei. Im Bereich KidsCup U12 (4er) gab es zwei gemischte Mannschaften mit Jugendlichen bis zwölf Jahren. Das eine Team mit Mannschaftsführerin Mila Biggel erreichte in der Staffelliga den ersten Tabellenplatz und wurde Meister. Die zweite Mannschaft des KidsCup U12, der Bezirksstaffel 1, geführt von Jakob Schneider, belegte Rang drei. Die Junioren männlich U15, Staffelliga, mit Mannschaftsführer Lukas Albrecht und das weitere U15 Team, Bezirksstaffel 1, mit Mats Wigand sicherten sich Tabellenrang zwei und vier. Knapp den Meistertitel verpassten die Juniorinnen U18 unter der Leitung von Lena Kremsler. Die männlichen Junioren U18 schafften leider nur Tabellen–Rang 4, verantwortlich für dieses Team war Fabian Wassermann

Die Herrenmannschaft 1 um Cheftrainer Steffen Birner sicherten sich sehr erfolgreich Platz 1 und werden erneut aufsteigen und 2024 in der Bezirksliga antreten. Für diesen ersten Platz kämpften Daniel und Alex Fessler, Fabian und Maurice Wassermann, Felix Beemelmanns und Ben Hindelang. Die Mannschaften der Herren 2 sowie die Mannschaften Herren 30 und 40 belegten gute Mittelplätze. Die Damen 30 konnten ebenfalls ihren starken Platz in der Württemberg–Liga halten. Außerdem spielten die Herren 65 in der Doppelkonkurrenz und wurden Dritte. Nicht zu vergessen die Herren 50 Spielgemeinschaft mit dem TC Rotweiß. Sie hatten Saisonpech — ihnen droht der Abstieg aus der Bezirksliga. Ein aktiver Verein und eine gute Saison auf top–gepflegten Plätzen. Die Vorstände Heidi Kremsler und Vanessa König–Schmidt sind sehr zufrieden.