Spendenübergabe an Hospiz–Verein Kißlegg

Nach urlaubs– und krankheitsbedingter Verzögerung fand vor einigen Tagen die Spendenübergabe vom Shanty–Chor an den Vorstand des Hospizvereins in Kißlegg statt. Nach dem Seebühnenkonzert des Shantychores am 14. Juli wurde für die Tätigkeiten der Hospizbewegung in Kißlegg beim Publikum gesammelt. Es konnte dem Hospizvorstand — Doris und Matthias Dörrer — die stolze Summe von 600 Euro übergeben werden. Die Übergabe fand in den neuen Hospiz–Räumlichkeiten in Kißlegg statt. Für den Shanty–Chor überreichten Shanty–Vorstand Karl Röhl aus Wangen (rechts) und Hans–Jürgen Schmidt aus Kißlegg (links, Initiator Seebühnen–Konzert).

