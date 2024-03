Spannender Schießwettbewerb

Spannung lag in der Luft, als die Mitglieder der Kolping-Familie am Samstag in der Schützenstube der SGi Neuravensburg eintrudelten. Schließlich wollte jeder die begehrte Ehrenscheibe oder einen der Preise für sich erkämpfen. Gute Voraussetzungen für einen Abend voller Spaß, gepaart mit sportlichem Ehrgeiz.

Zwischendurch wurden die Schützen mit Burgern und „neuem Zielwasser“ versorgt. Gegen 22 Uhr standen die Gewinner des Abends fest. Die Kolping-Ehrenscheibe sichert sich Markus Wilhelm mit einem unschlagbaren 5-Teiler, gefolgt von Peter Maurus mit einem 48,2-Teiler und Lena Gresser mit einem 70,5-Teiler.

Auch in der Zehntelwertung überzeugte Markus Wilhelm und sicherte sich neben der Ehrenscheibe den Hauptpreis des Abends. Knapp geschlagen geben musste sich Peter Maurus und belegte erneut den zweiten Platz. Den dritten Platz sicherte sich Jan Ficht mit einem Ring Vorsprung vor Martin Gresser.

Sportlicher Ehrgeiz geweckt? Wir trainieren am Donnerstag ab 19 Uhr, also einfach mal vorbeischauen. Mit herzlichen Glückwünschen und dem Dank an Organisnation und alle Teilnehmer klang diese unterhaltsame und sportliche Aktivität in Vorfreude auf die nächste Begegnung gesellig aus.