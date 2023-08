Sorgfalt — Spürsinn — Schöpferkraft

Die Ausstellung in der Kunstgalerie peregrinus zeigt einen Querschnitt aus dem Schaffen der Bildhauerin, Keramikerin und Zeichnerin Ursula Lusie Walz (Isny)

In allen Zweigen ihres Schaffens ist die Mehrschichtigkeit von Beziehungen von Bedeutung: Der Sockel, der selbst das Kunstobjekt ist, das er trägt — verschmolzene Zweisamkeit. Die menschliche Figur, die zum fast abstrakten Objekt werden kann, der Stein, der sich selbst bleibt und eine gestaltete Figur in sich trägt und teilweise zeigt. Der Mensch in der Gruppe mit all den Beziehungsdimensionen ... Es lohnt sich diesen Aspekten nachzuspüren, will man die Tiefe der Arbeit von Ursula Walz wahrnehmen. Ein umfangreiches zeichnerisches Werk korrespondiert eng mit dem, was die unterschiedlichen plastischen Schaffens–Zweige zeigen.

Zur Vernissage in der Galerie peregrinus (Scheidegg im Allgäu, Hitzenbühl 9) am 31. August um 18.30 Uhr ist jeder herzlich eingeladen. In einem Künstlergespräch stellt Tilmann Wolf die Künstlerin und deren Werk vor. Michael und Angelika Wolf werden mit Flöte und Klavier auf das Künstlergespräch einstimmen und danach eine Zeit der ungestörten Betrachtung tonal begleiten.

Die Ausstellung ist bis zum 21. Oktober geöffnet „wenn Sie es wünschen“, das heißt telefonische Abstimmung (0157 7608 8145) oder spontaner Besuch — die Galeristen öffnen gerne die Tür wann immer sie verfügbar sind (eher selten ist ein spontaner Zutritt nicht möglich).