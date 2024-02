Sonntagsausflug mit der Familie

„Gar kein Gewusel hier. Die sind alle ganz Ohr“ stellt Conny Baeyer fest. Sie führt seit einigen Jahren die Keramikwerkstatt „Paint your Style“ in der Isnyer Straße in Leutkirch. 14 Familien waren der Einladung durch den Verein Magita gefolgt und verbrachten hier einen Nachmittag mit dem Bemalen von Keramikstücken. „Was mich besonders freut: Die Papas sind oft auch dabei und malen mit“ sagt Gisela Tappe. Die diesjährige Bürgerpreisempfängerin hatte dieses „Gemeinschaftserlebnis für Magita-Familien“ organisiert und dafür im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ Geld beantragt. „Eine Mutter hat sich so gefreut, sie meinte, ihre Tochter wolle da schon so lange hin. Aber es war finanziell einfach nicht möglich.“

An diesem Nachmittag sind die Kinder eingeladen. Und nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Eltern. Denn ein Ziel der Veranstaltung ist es, den Kontakt untereinander herzustellen. Magita betreibt zwei Secondhandläden in der Bachstraße und unterstützt mit den Einnahmen Familien, die finanziell nicht gut dastehen. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein: Mehrlingsgeburten, Behinderungen und chronische Krankheiten der Eltern oder der Kinder oder eine Trennung und in der Folge alleinerziehend zu sein, das alles kann den Geldbeutel enorm belasten. Lernen die Familien einander nun kennen, so der Gedanke, dann können sie einander vielleicht auch mit Tipps und Kontakten unterstützen - denn wer wüsste besser, wie mit der schwierigen Situation umzugehen ist, als andere Betroffene?

Wer Magita e. V. in seiner Arbeit unterstützen möchte, kann Mitglied werden, dort einkaufen oder selbst ehrenamtlich im Laden mitarbeiten. Nähere Infos unter www.kinderhilfe-ma-gi-ta.de.