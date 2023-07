Sommerkonzert mit musikalischer Vielfalt begeistert Publikum

Am Sonntag, 16. Juli, um 19 Uhr fand in der Kirche St. Maria in Isny ein Konzert in Kooperation zwischen der Stiftung Kinderchancen Allgäu und den beiden Musikern Christian Segmehl (Saxophon) und Christian Schmid (Orgel/Klavier) statt, welches nicht das einzige bleiben wird. Der facettenreiche Einblick in die Musikgeschichte mit Werken aus verschiedenen Epochen und Stilen wurde von rund 130 Besucherinnen und Besuchern verfolgt. Unterhaltsam und abwechslungsreich gestaltet, haben Segmehl und Schmid blockweise einen Bogen zwischen Alter Musik, Originalem sowie aktueller Musik aus Pop und Charts gespannt. Mit Bach, Paglia und Coldplay an dieser Stelle ein kleiner Eindruck der gespielten Interpreten.

Darüber hinaus wurden die bewussten Musikpausen für einen Einblick in die Aktivitäten der Stiftung Kinderchancen Allgäu genutzt. Beispielsweise werden mit den Angeboten Lesewelten, LUChS oder Chancenschenker Kindern im württembergischen Allgäu Unterstützungsstrukturen geschaffen, um in Bereichen wie Bildung, Sport oder Kultur teilhaben zu können. Denn 20 Prozent der Kinder sind armutsgefährdet. Ein Vorleser der Lesewelten beeindruckte die Anwesenden mit einer fesselnden Erzählung einer Fabel, die zum Nachdenken anregte und sorgte damit für großes Verständnis was Geschichten bei Kindern bewegen können.

Die Stiftung Kinderchancen Allgäu richtet ihren Dank an die vielen spendenbereiten Besucherinnen und Besucher und bedankt sich bei Christian Segmehl und Christian Schmid für die gute Zusammenarbeit und freut sich auf die weitere Kooperation.