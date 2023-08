Sommerfest des VdK Wangen

Im Garten des Prassbergsiedlerheims hatten Vorstandsmitglieder und Helfer Tische und Bänke für das Fest am 29. Juli aufgestellt. Erste Gäste hatten bereits Platz genommen. Der Himmel zeigte jedoch in der Ferne schon dunkle Wolken und die Wetter–App prognostizierte Regen. Schade, man wollte doch den Nachmittag in der Natur feiern. Der Vorstand entschied schließlich, die Feierlichkeit in den Innenraum des Siedlerheims zu verlegen. Das Siedlerheim–Team. unter Leitung von Gerda Sorg, hatte schon vorgesorgt und so standen bereits nett gedeckte Tische parat. Mit den ersten Regentropfen begrüßte der 1. Vorsitzende Hans–Jürgen Hartinger die Gäste, wünschte einen schönen Nachmittag und bat die Gäste in den Gastraum umzuziehen. Der Einladung zum Sommerfest folgten viele Gäste. Leider bietet der Gastraum des Siedlerheims nicht soviel Sitzplätze wie benötigt. Ein Teil der Besucher musste daher draußen unter Dachvorsprung und Markise eine Sitzgelegenheit einnehmen.

Mit Kaffee und Kuchen erfolgte der Start in den Nachmittag. Begegnungen zwischen altbekannten und neuen Mitgliedern, sowie Gästen, ermöglichten interessante Gespräche in der Zeit bis zum Vesper.

Zur musikalischen Unterhaltung waren zwei Freunde des VdK angetreten und sorgten für Stimmung. Mit Oldies aus den 50er, 60er und 70er Jahren erinnerten sich viele Gäste an vergangene Zeiten. Mitsingen und Schunkeln lockerte das Zusammensein auf und garantierte den Applaus.

16 Uhr — Vesperzeit. Der Grill wurde angeworfen und Steaks sowie Würste gegrillt. Mit Kartoffelsalat und Gurken–Tomaten–Dekoration erfolgte die Ausgabe. Den Grill bediente das bereits seit Jahren eingespielte Team Sandra und Eugen Lehmann, welches diese Aufgabe wieder ganz toll meisterte — danke dafür. Dadurch, dass der Grill außerhalb der Gaststube lag, war ein Transport der Speisen nach drinnen erforderlich. Dies wurde durch einen Teil von den Vorstandsmitgliedern und vom Siedlerheim–Team bravourös erledigt. Für ausreichend Getränke war gesorgt. Dem Team und Gerda Sorg sei an dieser Stelle für die gute Bewirtung herzlich gedankt.

Alle Speisen und Getränke wurden vom Ortsverband übernommen. Gäste hatten die Möglichkeit, durch eine Spende ihren Anteil zu den Kosten zu geben. Ein schönes Sommerfest trotz Regen, welches viel Beifall bekam, endete gegen 18 Uhr.