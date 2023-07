Sommer–Grandprix des TTC Wangen

Der diesjährige Sieger des Sommer–Grandprix heißt Philipp Sohler. An insgesamt zwölf Turniertagen seit 9. Mai, an denen jeweils in ausgelosten Gruppen „Jeder gegen Jeden“ gespielt hat, sammelte er fleißig Punkte. Insgesamt 187 Zähler brachten ihm vor Alex Müller–Renz (167 Punkte) und Andy Fricker (155 Punkte) den ersten Platz unter den 36 Gesamtteilnehmern. Diese öffentliche Sommeraktivität des TTC Wangen begeistert seit über zwanzig Jahren nicht nur die eigenen Mitglieder, sondern motiviert auch andere Vereine. So konnten Gastspieler aus Beuren, Isny, Amtzell und Koblenz beim TTC Wangen hineinschnuppern.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.