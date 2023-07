Soll das der sprichwörtliche Sturkopf sein?

Etwas emotional Besonderes bot die Lebenhilfe Wangen–Isny ihren Mitgliedern mit einer Eselführung. Mit mehreren Bussen steuerte die Gruppe bei herrlichem Sommerwetter den Eselhof Schulze im idyllisch gelegenen Oberau an. Nach kurzer Einweisung durch die Chefin standen die geduldigen Vierbeiner auch schon aufgereiht entlang der Scheune und harrten auf ihren Einsatz.

„Der Esel mag es gerne, wenn er gestriegelt und gestreichelt wird“, und das ließen sich die Besucher nicht zweimal sagen. Mit Bürsten und Kämmen wurde massiert und das Fell zum Gruppenausflug in Facon gebracht. Mancher Naseweis knabberte dann auch schon gerne mal am Hosensaum und brachte so sein Wohlgefallen zum Ausdruck. „Ich glaube, der mag mich richtig!“ freute sich Madeleine und fieberte dem Abmarsch entgegen.

Ob der Kamerad auch folgt, wenn er marschieren soll? Nun sind die Esel ja friedliebende Herdentiere und bewältigen in freier Natur große Strecken, gerne in Gemeinschaft mit anderen. Und bekanntlich stellen sie sich gerne in den Dienst des Menschen; hier versteht er es hervorragend, für seine Wenigkeit meist das Beste rauszuholen.

Flankiert von beiden Seiten mit je einer Führungsleine ging es zu zweit mit Betreuer im Eseltroß dem Flußlauf der Unteren Argen entlang. „Der folgt mir ja richtig und tut was ich will!“, freute sich Bepi und signalisierte über eine längere Seilhaltung ein gutes Miteinander. Doch schon zerrte Freund Langohr mit ungeahnter Gewalt in die Wiese und ergötze sich an Gestrüpp, Blumen und sonstigen Leckerbissen. Was nun? Als Wüstentier kann er an Essbarem nicht vorüber gehen, davon hängt für ihn in der Wildnis das Überleben ab. Aha, so ist das...

Brav lässt er sich dann doch wieder zurück auf den Feldweg bugsieren, wenn auch widerwillig; gutes Auskommen mit dem Herrchen kann wohl nie schaden. „Ich mach das doch super“, strahlt Hüne Michael übers ganze Gesicht, „sonst muss ich immer folgen“.

Mit Mal bleibt das Grautier stehen und stellt sich stur. Die Ohren gespitzt. Überkommt ihn Angst? „Ein Esel ist kein Fluchttier wie das Pferd, er kommt aus steinigen Regionen und er will die Lage für sich erst mal abwägen“, fand der Betreuer erklärende Worte. Auch das wird verstanden.

Kaffee mit Kuchen und Sahne und die abschließende „Rote“ vom Grillfeuer mit Kartoffelsalat setzten einem erlebnisreichen Tag ein leckeres I–Tüpfelchen.