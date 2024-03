Skiläuferzunft-Langlaufwoche in Norwegen

Vierundzwanzig Langlaufbegeisterte nahmen das Angebot der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch für eine Langlaufwoche in Nordseter bei Lillehammer gerne an.

In diesem endlosen Loipennetz konnten dann auch alle dem tollen Freiluftsport, egal ob Skater oder Klassiker, nachgehen. Je nach Ambitionen wurden die bei ca. 90 Zentimter Schnee bestens präparierten, aber hügeligen Loipen für längere Touren bis zu 50 Kilometer genutzt. Andere planten die Strecken bis zu einem Loipen Café oder einem Aussichtspunkt. Leider gab es nur an drei Tagen blauen Himmel und Sonnenschein. Diese wurden aber intensiv für Fotos tief verschneiter Bäume und Hütten und der beeindruckenden Landschaft genutzt. Den Tag mit starkem Wind und Schneefall nutzten einige zum Besuch der Olympiastadt Lillehammer per Linienbus. Hier konnte man sich in Museen, bei Besichtigungen oder beim Einkaufsbummel die Zeit vertreiben.

Im Restaurant unseres Hotels „Fjellstue Nordseter“ wurden beim reichhaltigen Frühstücks- und Abendbüfett immer die Erlebnisse und Pläne besprochen. Und die Pläne hätten noch für viele Tage gereicht, doch leider ging diese tolle Langlaufwoche viel zu schnell vorbei. Nach einem „Dankeschön“ in Gedichtform konnte der Organisatorin Annette Ammann die Zusage entlockt werden, diese Tradition der Skiläuferzunft weiter zu führen und in zwei Jahren wieder ein Ziel in einem skandinavischen Langlaufparadies zu suchen. Die Ausfahrt ließ die Teilnehmer den schlechten Langlaufwinter in der Heimat vergessen.