Skibasar des SV Arnach

Es werden gebrauchte Alpinski, Tourenski, Snowboards, Langlaufski nordisch und Skating sowie Schuhe, Stöcke und Helme, Skibrillen und Kleidung angenommen. Schlittschuhe, Schlitten und Rennrodel ebenfalls.

Wir freuen uns auf Verkaufsartikel, die noch in einem guten Zustand und einigermaßen aktuell sind ‐ vor allem Kinderausrüstung ist heiß begehrt. Bei der Annahme und beim Kauf bieten wir kompetente Beratung an. Die Annahmegebühr ist gestaffelt: Artikel bis einschließlich 20 Euro dürfen für 50 Cent in den Basar, Artikel ab 20,01 Euro nehmen wir für einen ein Euro Gebühr an. Zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen an den SV Arnach und werden direkt einbehalten. Der Kuchenverkauf beginnt bereits morgens.

Unterstützen Sie uns und unser Engagement für die Skijugend mit einer Kuchenspende. Wir freuen uns per Mail an [email protected] über eine Anmeldung. Weitere Informationen finden Sie unter www.sv-arnach.de.